Opel Antara festeggia 20 anni. Nel 2006 Opel aveva già dimostrato di saper vendere un fuoristrada. Con la Frontera a longheroni era arrivata a 285.000 esemplari. Al Salone di Parigi di quell’anno, però, portò una vettura pensata per un altro tipo di cliente: l’Antara. La vettura era pensata per chi voleva sedersi in alto e poter contare sulle quattro ruote motrici, ma avrebbe passato gran parte del tempo sull’asfalto. Da qui la scelta della carrozzeria portante e di un assetto più vicino a quello di un’automobile. E per chi nel fine settimana caricava le bici, Opel aveva trovato una soluzione tutta sua. Il portabici si estraeva da sotto il paraurti posteriore.

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Opel Antara, dalla Frontera al SUV per tutti i giorni

L’idea aveva preso forma al Salone di Francoforte del 2005 con il prototipo Antara GTC. Un anno dopo, a Parigi, c’era la versione di serie, con cinque porte, cinque posti e una carrozzeria portante pensata per avere su strada un comportamento più vicino a quello di un’automobile. Seduti al volante si guardava il traffico dall’alto e le ampie superfici vetrate aiutavano a vedere bene fuori. Anche chi viaggiava dietro aveva spazio per distendersi. Opel dichiarava 93,3 centimetri per le gambe dei passeggeri posteriori.

Il bagagliaio offriva un volume di 370 litri sotto la cappelliera. Lo schienale del divanetto posteriore era frazionabile, il che consentiva di caricare oggetti ingombranti pur mantenendo un posto libero nella parte posteriore. Una volta ripiegato completamente il divanetto, il volume raggiungeva gli 865 litri, arrivando fino a 1.420 litri sfruttando lo spazio fino al tetto. A partire dai primi mesi del 2007, era inoltre possibile richiedere, come optional, un sedile anteriore destro ripiegabile. Questa soluzione risultava pratica, ad esempio, per il trasporto di oggetti lunghi fino a 2,63 metri.

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La gamma delle motorizzazioni comprendeva, tra l’altro, un V6 da 3,2 litri e 227 CV. L’offerta era completata da un motore a benzina da 2,4 litri e 140 CV, oltre che da due propulsori turbodiesel da 2,0 litri, capaci di erogare rispettivamente 127 e 150 CV. In condizioni di guida normali, la trasmissione privilegiava le ruote anteriori; quando l’aderenza diventava precaria, un sistema elettroidraulico a gestione elettronica trasferiva una parte della coppia alle ruote posteriori. Sui tratti in forte pendenza, entrava in funzione un sistema di controllo della velocità in discesa. La dotazione includeva, inoltre, ABS, ESPPlus, controllo della frenata in curva e un sistema di protezione attiva contro il ribaltamento.

Basta uno sguardo all’attuale gamma di modelli Opel per capire dove abbia portato questa decisione. Il Grandland è dotato di una carrozzeria autoportante, così come il nuovo Frontera. Proprio questo nome chiarisce quanto sia cambiato il concetto di SUV in casa Opel: negli anni Novanta indicava un fuoristrada con telaio a longheroni, mentre oggi è associato a un modello basato su un’impostazione che Opel aveva introdotto già vent’anni fa con l’Antara.