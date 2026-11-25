La Leapmotor B05 è arrivata in alcuni mercati europei nel corso del 2026 e, in qualche modo, già nasce vecchia. Non è una questione di anni, ma di tensione: in Cina la versione aggiornata, attualmente, lavora a 800V, mentre da noi si vende il modello a 400V.

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Nessuno scandalo, diciamolo subito. La B05 attuale resta una delle compatte elettriche più accessibili del mercato, con due batterie a scelta, da 57,2 e da 67,1 kWh. I costruttori non cinesi, a questi numeri, arrivano un po’ a fatica. Non solo sul prezzo, ma soprattutto sulla velocità con cui Leapmotor sforna evoluzioni.

L’evoluzione, per l’appunto, è già pronta e debutterà al Salone dell’Auto di Guangzhou. Il passaggio all’architettura da 800V serve a ricaricare più in fretta e andare più lontano. La batteria sale a 69,7 kWh e l’autonomia dichiarata arriva a 640 km nel ciclo CLTC, il più generoso tra gli standard di omologazione. Tradotto in WLTP, quello che conta davvero in Europa, si scende a circa 525 km, che restano un bel traguardo per una compatta di questo prezzo.

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Cresce anche la potenza. Il motore passa dai 218 CV attuali a 252 CV, e lo scatto da 0 a 100 km/h si chiude in 6,06 secondi. Per una city car allargata, può tradursi facilmente in un’abitudine ai sorpassi.

Poi c’è l’abitacolo, dove la nuova B05 gioca la carta dell’abbondanza. Lo schermo touch arriva a 17,3 pollici, i sedili sono a gravità zero (promessa suggestiva, da verificare con la schiena), l’head-up display tocca i 50 pollici e l’impianto audio conta 14 altoparlanti. Di serie su tutti gli allestimenti ci sono anche gli ammortizzatori a controllo elettronico FSD, sigla di Frequency Selective Damping, che regolano la risposta della sospensione in base alla frequenza delle sollecitazioni.

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Non possiamo sapere ancora quando questa versione approderà in Europa, e con quali modifiche. Intanto chi compra oggi la B05 a 400 V porta a casa un’ottima auto, ma sa già che a Guangzhou, in vetrina, c’è la sorella con più di tutto.