Peugeot 3008, offerte di novembre fino a 8.000 euro di sconto e rate da 249 euro

249 euro al mese: è la cifra messa in evidenza da Peugeot, sia per la 3008 ibrida che per la plug-in che per la E-3008 elettrica nelle promozioni di novembre. La versione ibrida da 145 CV è la più accessibile delle tre nell’ambito di questa promozione; beneficia inoltre di un TAN dello 0%. Tutte queste offerte riguardano l’allestimento Allure e sono valide fino al 30 novembre 2026.

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Peugeot 3008: prezzi delle versioni ibrida, ibrida plug-in ed elettrica

Il prezzo della 3008 ibrida da 145 CV scende da 41.650 € a 35.650 € per i veicoli in pronta consegna, a fronte della permuta e della rottamazione di un vecchio veicolo, secondo le condizioni stabilite da Peugeot. Il piano finanziario prevede un anticipo di 17.776 €, seguito da 47 rate mensili da 399 € e una rata finale di 22.118 €. Il TAN fisso è dello 0%, mentre il TAEG è del 2,59%. Il finanziamento include anche il servizio “Oil Care”, che copre due cambi d’olio (olio e filtro). L’offerta comprende la garanzia Peugeot Care, estendibile fino a otto anni.

Foto Stellantis

Uno sconto di 8.000 € viene applicato alla 3008 ibrida plug-in da 195 CV. Con permuta e rottamazione, il prezzo passa da 46.580 € a 38.580 €. Per usufruire del finanziamento «I Move Promo», è richiesto un anticipo di 9.641 €. Seguono 35 rate mensili da 249 € e una rata finale di 24.287 €. Il TAN è pari al 3,99%, mentre il TAEG è del 5,31%.

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La E-3008 da 210 CV è proposta al prezzo promozionale di 39.230 euro, a fronte di un listino di 43.780 euro. Peugeot offre la formula di leasing «Ego»: il primo canone ammonta a 14.564 euro, seguito da 35 canoni da 249 euro. Al termine del contratto, il cliente che desidera mantenere il veicolo può acquistarlo versando 19.943 euro. Il TAN è del 3,25% e il TAEG del 4,70%. Rispetto alla versione ibrida plug-in, la variante elettrica richiede un anticipo superiore di quasi 5.000 euro, ma presenta un valore di riscatto finale più contenuto.

Sul mercato italiano, la Peugeot 3008 ha registrato 1.324 immatricolazioni nel mese di ottobre. Da gennaio a ottobre 2026, il totale ha raggiunto quota 17.534, contro le 14.014 unità dello stesso periodo del 2025. Si tratta di 3.520 unità in più, pari a una crescita del 25,1%. Nei primi dieci mesi dell’anno, la 3008 si è così posizionata al quinto posto tra i SUV del segmento C, subito dietro la BMW X1.