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Peugeot 3008, offerte di novembre fino a 8.000 euro di sconto e rate da 249 euro

Peugeot propone la 3008 Allure con rate da 249 euro al mese e sconti fino a 8.000 euro, ma anticipo e rata finale incidono sul costo complessivo. L’offerta, valida fino al 30 novembre 2026, riguarda le versioni ibride, ibride plug-in ed elettriche

di Aggiornato

Peugeot e-3008

249 euro al mese: è la cifra messa in evidenza da Peugeot, sia per la 3008 ibrida che per la plug-in che per la E-3008 elettrica nelle promozioni di novembre. La versione ibrida da 145 CV è la più accessibile delle tre nell’ambito di questa promozione; beneficia inoltre di un TAN dello 0%. Tutte queste offerte riguardano l’allestimento Allure e sono valide fino al 30 novembre 2026.

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Peugeot 3008: prezzi delle versioni ibrida, ibrida plug-in ed elettrica

Il prezzo della 3008 ibrida da 145 CV scende da 41.650 € a 35.650 € per i veicoli in pronta consegna, a fronte della permuta e della rottamazione di un vecchio veicolo, secondo le condizioni stabilite da Peugeot. Il piano finanziario prevede un anticipo di 17.776 €, seguito da 47 rate mensili da 399 € e una rata finale di 22.118 €. Il TAN fisso è dello 0%, mentre il TAEG è del 2,59%. Il finanziamento include anche il servizio “Oil Care”, che copre due cambi d’olio (olio e filtro). L’offerta comprende la garanzia Peugeot Care, estendibile fino a otto anni.

Peugeot 3008
Foto Stellantis

Uno sconto di 8.000 € viene applicato alla 3008 ibrida plug-in da 195 CV. Con permuta e rottamazione, il prezzo passa da 46.580 € a 38.580 €. Per usufruire del finanziamento «I Move Promo», è richiesto un anticipo di 9.641 €. Seguono 35 rate mensili da 249 € e una rata finale di 24.287 €. Il TAN è pari al 3,99%, mentre il TAEG è del 5,31%.

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La E-3008 da 210 CV è proposta al prezzo promozionale di 39.230 euro, a fronte di un listino di 43.780 euro. Peugeot offre la formula di leasing «Ego»: il primo canone ammonta a 14.564 euro, seguito da 35 canoni da 249 euro. Al termine del contratto, il cliente che desidera mantenere il veicolo può acquistarlo versando 19.943 euro. Il TAN è del 3,25% e il TAEG del 4,70%. Rispetto alla versione ibrida plug-in, la variante elettrica richiede un anticipo superiore di quasi 5.000 euro, ma presenta un valore di riscatto finale più contenuto.

Peugeot E-3008

Sul mercato italiano, la Peugeot 3008 ha registrato 1.324 immatricolazioni nel mese di ottobre. Da gennaio a ottobre 2026, il totale ha raggiunto quota 17.534, contro le 14.014 unità dello stesso periodo del 2025. Si tratta di 3.520 unità in più, pari a una crescita del 25,1%. Nei primi dieci mesi dell’anno, la 3008 si è così posizionata al quinto posto tra i SUV del segmento C, subito dietro la BMW X1.

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