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Opel Grandland Hybrid, a novembre 2026 il prezzo scende di 10.500 euro con Scelta Opel

Fino al 30 novembre 2026 Opel Grandland Hybrid Start MY27 è proposta da 25.950 euro con finanziamento Scelta Opel, permuta o rottamazione: 10.500 euro in meno del listino, al netto degli oneri finanziari

di Aggiornato

Opel Grandland Hybrid

Fino al 30 novembre 2026 la Opel Grandland Hybrid parte da 25.950 euro con finanziamento Scelta Opel e permuta o rottamazione. Il prezzo, al netto degli oneri finanziari, è di 10.500 euro inferiore al listino. La promozione riguarda la Start MY27 con motore 1.2 da 145 CV e cambio automatico. Per la stessa versione Opel propone anche un finanziamento a TAN zero, con un prezzo di partenza diverso.

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Opel Grandland Hybrid, due formule per la stessa versione

Con Scelta Opel il prezzo promozionale è di 26.950 euro e scende di altri 1.000 euro con il finanziamento. L’esempio prevede 5.661 euro di anticipo, 33 rate da 199 euro a partire da febbraio 2027 e una rata finale di 19.607,85 euro. Il TAN fisso è dell’8,25% e il TAEG del 10,33%.

Con Lineare Promo il prezzo è di 29.950 euro. Si versano 10.721 euro di anticipo e 48 rate da 419 euro, senza maxirata. Il TAN fisso è dello 0%, mentre il TAEG del 2,38% tiene conto delle spese del finanziamento. La dotazione di serie comprende due schermi da 10 pollici, il climatizzatore automatico bizona e i cerchi in lega da 19 pollici.

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Opel Grandland

La Grandland Plug-in Hybrid da 299 euro al mese

La 1.6 Plug-in Hybrid da 225 CV, sempre automatica e in allestimento Start, passa da 41.950 a 35.450 euro con permuta o rottamazione. L’offerta prevede 9.706 euro di anticipo, 33 rate da 299 euro da febbraio 2027 e una rata finale di 21.420,85 euro. Il TAN fisso è del 6,49% e il TAEG dell’8,13%.

Nel periodo compreso tra gennaio e ottobre 2026, l’UNRAE ha registrato 317 immatricolazioni della Grandland Plug-in Hybrid in Italia. Tale dato si riferisce esclusivamente alla versione ricaricabile. La Grandland non figura tra le prime 50 posizioni della classifica generale UNRAE per lo stesso periodo; pertanto, non è disponibile un dato complessivo che includa tutte le varianti di motorizzazione.

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