Opel Grandland Hybrid, a novembre 2026 il prezzo scende di 10.500 euro con Scelta Opel

Fino al 30 novembre 2026 la Opel Grandland Hybrid parte da 25.950 euro con finanziamento Scelta Opel e permuta o rottamazione. Il prezzo, al netto degli oneri finanziari, è di 10.500 euro inferiore al listino. La promozione riguarda la Start MY27 con motore 1.2 da 145 CV e cambio automatico. Per la stessa versione Opel propone anche un finanziamento a TAN zero, con un prezzo di partenza diverso.

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Opel Grandland Hybrid, due formule per la stessa versione

Con Scelta Opel il prezzo promozionale è di 26.950 euro e scende di altri 1.000 euro con il finanziamento. L’esempio prevede 5.661 euro di anticipo, 33 rate da 199 euro a partire da febbraio 2027 e una rata finale di 19.607,85 euro. Il TAN fisso è dell’8,25% e il TAEG del 10,33%.

Con Lineare Promo il prezzo è di 29.950 euro. Si versano 10.721 euro di anticipo e 48 rate da 419 euro, senza maxirata. Il TAN fisso è dello 0%, mentre il TAEG del 2,38% tiene conto delle spese del finanziamento. La dotazione di serie comprende due schermi da 10 pollici, il climatizzatore automatico bizona e i cerchi in lega da 19 pollici.

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La Grandland Plug-in Hybrid da 299 euro al mese

La 1.6 Plug-in Hybrid da 225 CV, sempre automatica e in allestimento Start, passa da 41.950 a 35.450 euro con permuta o rottamazione. L’offerta prevede 9.706 euro di anticipo, 33 rate da 299 euro da febbraio 2027 e una rata finale di 21.420,85 euro. Il TAN fisso è del 6,49% e il TAEG dell’8,13%.

Nel periodo compreso tra gennaio e ottobre 2026, l’UNRAE ha registrato 317 immatricolazioni della Grandland Plug-in Hybrid in Italia. Tale dato si riferisce esclusivamente alla versione ricaricabile. La Grandland non figura tra le prime 50 posizioni della classifica generale UNRAE per lo stesso periodo; pertanto, non è disponibile un dato complessivo che includa tutte le varianti di motorizzazione.