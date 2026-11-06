Opel Frontera: a novembre 2026 sconti fino a 8.750 euro e rate da 149 euro

Nel 1991 Opel portò al Salone di Ginevra un fuoristrada con telaio separato e trazione integrale: la Frontera. Due anni dopo era già in testa alle vendite europee della categoria, primato mantenuto anche nel 1994. Nel 1998 arrivò la seconda generazione, che proseguì la sua carriera fino alla fine del 2003.

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Opel Frontera: dal ritorno nel 2024 alle offerte di novembre 2026

Il nome è tornato nel 2024, dopo oltre vent’anni di assenza. Presentata a Istanbul, la nuova Frontera si rivolge alle famiglie, con una gamma che comprende anche l’elettrico. Nei primi nove mesi del 2026 il SUV ha totalizzato 64.943 immatricolazioni in Europa, collocandosi al quarantacinquesimo posto della classifica generale.

In Italia, la vettura è protagonista delle promozioni di Opel. Le offerte di novembre per acquistare il SUV coinvolgono tre motorizzazioni nell’allestimento Start. La scadenza è fissata al 30 novembre 2026, mentre il primo pagamento mensile dei finanziamenti è previsto a febbraio 2027.

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Si parte dalla 1.2 benzina da 100 CV con cambio manuale. Il listino di 22.700 euro scende a 19.500 euro, oppure a 18.500 euro con Scelta Opel, oltre agli oneri finanziari. L’anticipo è di 4.434 euro, con 33 rate da 149 euro e una rata finale di 13.501,12 euro. TAN fisso all’8,25%, TAEG all’11,08%.

Anche la Hybrid da 110 CV automatica viene proposta con 33 rate mensili da 149 euro. Per averla servono però 5.491 euro iniziali, mentre la rata finale sale a 15.348,49 euro. Il prezzo promozionale è di 22.000 euro, contro i 25.700 del listino; scegliendo il finanziamento si scende a 21.000 euro, oltre agli oneri finanziari. Il TAN resta all’8,25%, con TAEG al 10,82%.

Lo sconto più alto spetta alla Electric da 113 CV con batteria da 44 kWh: arriva a 8.750 euro con finanziamento. Il prezzo passa infatti da 30.500 a 22.750 euro, oppure a 21.750 euro con Scelta Opel, oltre agli oneri finanziari. Il piano dell’elettrica prevede 7.098 euro d’anticipo, 33 rate da 199 euro e un saldo finale di 12.394,03 euro. TAN fisso all’8,25% e TAEG all’11,1%.

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Tutti e tre i contratti durano 36 mesi. Prima delle 33 mensilità a pagamento sono previste due rate a zero euro; alla scadenza resta da corrispondere la rata finale indicata per ciascuna versione.