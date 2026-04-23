Leapmotor amplia la sua gamma europea con il lancio del nuovo B05: il prezzo

Leapmotor apre una nuova fase della sua presenza in Europa con il debutto ufficiale della B05, la prima elettrica sportiva del marchio. È un modello con cui la casa cinese punta ad allargare la propria offerta nel Vecchio Continente, puntando su un mix di stile, tecnologia e piacere di guida. La presentazione europea coincide con la prima uscita pubblica in Polonia, al Salone dell’Auto di Poznań, dove il pubblico può vedere da vicino una vettura destinata ad accompagnare l’avvio della commercializzazione nei vari mercati europei.

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Gli ordini per la nuova Leapmotor B05 apriranno il 23 aprile

Gli ordini apriranno il 23 aprile, con un prezzo di partenza di 26.900 euro. L’idea di Leapmotor è chiara: proporre un’auto elettrica dal taglio sportivo ma adatta anche all’uso quotidiano, capace di coniugare immagine, prestazioni e praticità. Leapmotor B05 ha infatti proporzioni da coupé, una carreggiata ampia e portiere senza cornice che ne rafforzano il carattere dinamico, mentre la trazione posteriore promette una guida più coinvolgente. Anche i numeri raccontano questa impostazione: lo 0-100 km/h viene coperto in 6,7 secondi, senza però sacrificare comfort ed efficienza.

Dal vivo la B05 colpisce per la presenza su strada e per un design pulito ma deciso. È lunga 4,43 metri e larga 1,88, misure che le danno una postura solida e ben piantata. Grande attenzione è stata riservata anche all’aerodinamica, con soluzioni come la griglia attiva, le prese d’aria anteriori e i deflettori laterali, che contribuiscono a migliorare l’efficienza e l’autonomia. A definirne l’immagine ci sono poi dettagli come i fari LED a lama, la barra luminosa posteriore, le fiancate scolpite e i cerchi aerodinamici da 19 pollici.

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Sul piano tecnico, la B05 mette sul piatto 218 cavalli e 240 Nm di coppia, con una configurazione a trazione posteriore e una distribuzione dei pesi 50:50 pensata per offrire un buon equilibrio tra comfort e precisione di guida. Sono disponibili due tagli di batteria, da 56,2 e 67,1 kWh, con autonomia che arriva fino a 482 chilometri nel ciclo WLTP. La ricarica rapida in corrente continua fino a 174 kW consente inoltre di contenere i tempi di sosta nei viaggi più lunghi.

Leapmotor insiste molto anche sul tema della sicurezza. La B05 nasce su una struttura ad alta resistenza, ha una rigidità torsionale elevata e può contare su 7 airbag, compreso quello centrale. A questo si aggiungono 21 sistemi di assistenza alla guida, supportati da 14 sensori e telecamere, con funzioni di Livello 2 e l’obiettivo dichiarato di raggiungere le 5 stelle Euro NCAP.

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L’abitacolo segue invece una filosofia più sobria e raffinata. Lo stile è minimalista, con una plancia ordinata, un touchscreen centrale da 14,6 pollici e un quadro strumenti digitale da 8,8 pollici. Materiali morbidi, sedili in ecopelle riscaldabili e una buona cura per l’ergonomia puntano a rendere più piacevole la vita a bordo. Grazie all’architettura CTC non manca nemmeno lo spazio: i sedili posteriori reclinabili, il tetto panoramico, i numerosi vani portaoggetti e il bagagliaio fino a 1.400 litri ne sottolineano la vocazione pratica.

A completare il quadro c’è la parte digitale, affidata al sistema Leap OS 4.0 Plus e ai servizi connessi gestibili tramite app, che permettono di controllare diverse funzioni dell’auto da remoto. La gamma sarà proposta in due allestimenti, LIFE e DESIGN, con dotazioni già complete e una versione più ricca per chi cerca qualcosa in più in termini di comfort e finiture. In sintesi, la B05 è l’interpretazione di Leapmotor di un’elettrica pensata non solo per spostarsi, ma anche per distinguersi.