Leapmotor B05: la hatchback elettrica sportiva si presenta ufficialmente

In occasione del Media Drive organizzato dal costruttore cinese di casa Stellantis a Francoforte, in Germania, ha debutto la nuova berlina compatta ovvero l’attesa Leapmotor B05 primo modello dall’impostazione sportiveggiante e dinamica appositamente progettato per il mercato europeo.

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Durante l’esperienza di guida svoltasi presso la regione del Rheingau, lungo percorsi caratterizzati da strade collinari con variazioni altimetriche continue e attraversamenti di villaggi storici e tradizionali, la Leapmotor B05 ha potuto mettere in mostra nel migliore dei modi le caratteristiche dinamiche abbinate al comfort di bordo. D’altronde la volontà della nuova B05 di casa Leapmotor rimane quella di essere dinamica e reattiva lungo i percorsi più impegnativi, così come confortevole durante l’utilizzo quotidiano.

Puntando sulla B05, la gamma di Leapmotor si amplia ulteriormente guardando a un modello capace di mettere il piacere di guida al primo posto abbinato ad un design distintivo e piacevole. La volontà è quella di proporre un veicolo particolarmente fruibile nell’utilizzo urbano, ma piacevole dal punto di vista estetico e interessante in termini di prestazioni.

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La Leapmotor B05 introduce design e dinamica di guida molto vicine ai gusti europei

Essendo la Leapmotor B05 fortemente votata a un pubblico europeo e specificamente prodotta per rispecchiare i canoni e le caratteristiche di questa tipologia di mercato, adotta una caratterizzazione da hatchback sportiva puntando su dimensioni che ne accentuano la presenza su strada. La larghezza della B05 si attesta sui 188 centimetri, ragionando su un approccio che la rende, visivamente, ben piantata sulla strada.

In generale le linee che caratterizzano la B05 risultano comunque pulite e caratterizzate da superfici scolpite. Le portiere presentano finestrini con assenza delle cornici, su tutti e quattro gli elementi di accesso alla vettura, dotate anche di maniglie integrate. Ci sono i cerchi in lega con caratterizzazione aerodinamica da 19 pollici. Grazie a questa ricerca della migliore efficienza aerodinamica possibile, il coefficiente di resistenza si attesta su un dato pari a 0,26.

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Semplice ma ben rifinito appare anche l’abitacolo che integra uno sistema digitale evoluto con uno schermo centrale da 14,6 pollici, destinato all’infotainment, abbinato a un quadro strumenti digitale da 8,8 pollici. Il sistema adotta l’ultima generazione della piattaforma software di Leapmotor e integra Apple Carplay e Android Auto. L’abitacolo della nuova Leapmotor B05 garantisce ottime capacità funzionali, abbinate a un comfort non indifferente e all’utilizzo di materiali di qualità fra i quali la disponibilità di rivestimenti in ecopelle conformi agli standard OEKO-TEX. Di serie anche sedili riscaldati e tetto panoramico, oltre che molteplici soluzioni per la gestione degli oggetti a bordo. La Leapmotor App consente invece di controllare la B05 da remoto, ovvero di gestire le principali funzioni del veicoli come la climatizzazione, la gestione della ricarica, l’accesso tramite chiave digitale e il monitoraggio dello stato della carica e del veicolo.

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La distribuzione dei pesi si attesta su una perfetta ripartizione fra i due assi

La Leapmotor B05 è stata sviluppata attingendo al contributo degli specialisti europei di Stellantis per la migliore gestione delle caratteristiche telaistiche del veicolo, con lo sviluppo che è ha visto anche il coinvolgimento dell’impianto di Balocco. In questo modo le aspettative dell’utenza del Vecchio Continente potrebbero essere pienamente rispettate, sia per ciò che riguarda il comfort che la precisione di guida.

La configurazione meccanica prevede la disponibilità della trazione posteriore e una distribuzione perfetta dei pesi fra i due assi. Le sospensioni sono di tipo McPherson all’anteriore, mentre al posteriore troviamo un più sofisticato sistema multilink. Stabilità e dinamismo, accanto a ottimi valori di comfort, sembrerebbero essere garantiti.

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La Leapmotor B05 viene attualmente proposta con un propulsore elettrico capace di 218 cavalli di potenza e in grado di mettere in pratica una coppia di 240 Nm, per un valore di accelerazione nello 0-100 km/h che si può praticare in 6,7 secondi in abbinamento alla funzione Launch Control dedicata.

Nuova è anche l’architettura Cell-to-Chassis (CTC) che integra le batterie nella struttura della B05, migliorando efficienza e rigidezza permettendo anche di ottimizzare lo spazio all’interno dell’abitacolo e quello per i bagagli. Due le possibilità offerte in tema di batteria. Si può scegliere fra un’unità da 56,2 kWh, con autonomia dichiarata di 401 chilometri nel Ciclo WLTP, e un’unità da 67,1 kWh che permette di percorrere 482 chilometri, nel Ciclo WLTP, con una singola ricarica. La funzione di ricarica rapida fino a 168 kW rappresenta valori da primato per la categoria di riferimento e permette di ricaricare dal 30% all’80% della capacità nel giro di 17 minuti.

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Il prezzo di listino per il mercato italiano pone la Leapmotor B05 a un approdo di 26.900 euro. Tuttavia, in fase di lancio, Leapmotor Italia ha messo a disposizione una offerta particolarmente interessante. Per tutti viene reso disponibile un contributo pari a 3.000 euro al quale aggiungere un bonus di 1.000 euro in caso di permuta o rottamazione. C’è anche la possibilità di beneficiare di un finanziamento con TAN del 4,99%. In questo modo la B05 con batteria da 56,2 kWh in allestimento Life è proposta a 22.900 euro, la variante con batteria da 67,1 kWh sempre in allestimento Life a 25.400 euro, mentre al vertice dell’offerta, la B05 con batteria da 67,1 kWh in allestimento Design raggiunge un prezzo di 26.900 euro.