Stellantis prevede di ridurre i propri costi annuali di 6 miliardi di euro entro il 2028, rispetto ai livelli del 2025. Una prima scadenza è fissata per la fine del 2026: entro tale data, il gruppo conta di aver attuato misure in grado di generare almeno il 40% dei risparmi previsti. Ciò riguarda sia l’acquisto dei componenti e l’organizzazione delle consegne, sia la capacità degli stabilimenti e i processi di sviluppo dei veicoli futuri. Il ritiro dai campionati mondiali di endurance e dalla Formula E, già annunciato, rientra in questo percorso. Le misure di portata più ampia riguardano il funzionamento quotidiano del gruppo.

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Stellantis: dove si applica il piano di riduzione dei costi?

Una parte del lavoro riguarda gli acquisti. Stellantis sta confrontando i prezzi dei componenti tra diversi fornitori; sul fronte logistico, a settembre il gruppo ha presentato un piano volto a consolidare le consegne e a chiudere alcuni magazzini. Queste due operazioni incidono su voci di bilancio distinte: la prima riguarda il prezzo d’acquisto dei componenti, la seconda i costi legati al loro trasporto e stoccaggio prima che raggiungano la destinazione finale.

In Europa, questo cambiamento si traduce anche in un’evoluzione della capacità produttiva degli stabilimenti. Entro il 2030, la capacità produttiva dovrebbe diminuire di oltre 800.000 veicoli all’anno. Alcuni siti industriali stanno già riorientando le proprie attività. A Poissy, in Francia, il gruppo sta sviluppando la produzione di componenti e le attività di rigenerazione (ricondizionamento). A Douvrin, invece, la produzione di motori a combustione interna è terminata il 30 ottobre; l’ultimo motore uscito dalle linee di montaggio è stato un’unità 1.2 PureTech.

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Anche in Nord America, la revisione dei programmi ha già comportato dei costi. Nel terzo trimestre, alcune modifiche ai piani di produzione e l’annullamento di determinati progetti hanno comportato oneri per 31 milioni di euro. In Canada, il 9 novembre, Stellantis ha siglato un accordo con Roshel per la cessione dello stabilimento di Brampton; l’operazione resta tuttavia subordinata al soddisfacimento di alcune condizioni. Per quanto riguarda i nuovi modelli, il gruppo punta alla condivisione di una parte delle attività di sviluppo. Il 12 novembre, Antonio Filosa ha confermato la collaborazione con Leapmotor per la produzione di veicoli elettrici di piccole dimensioni, destinata allo stabilimento di Pomigliano d’Arco.

Sul fronte dell’organico, una misura concreta riguarda la Francia: un’integrazione all’accordo di ottobre prevede fino a 980 uscite volontarie all’interno di Stellantis Auto SAS. Tale cifra rappresenta un tetto massimo complessivo per il periodo compreso tra il 2025 e il 28 febbraio 2027. La riorganizzazione coinvolge anche la direzione dei marchi: Fiat e Lancia sono ora poste sotto una guida comune, così come Citroën e DS Automobiles, affidate a Xavier Chardon. Questa gestione condivisa è già pienamente operativa. Un’eventuale fusione dei marchi rimane, per il momento, una mera ipotesi.

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L’attuazione di questo piano avviene in una fase in cui il gruppo deve ancora sostenere i costi legati ai richiami di veicoli dotati di airbag Takata e agli interventi sui motori PureTech. Stellantis non ha reso noto il costo complessivo di tali campagne. Parallelamente, il gruppo prosegue nel riassetto della propria organizzazione dedicata all’assistenza e sta rinegoziando le condizioni con i fornitori. È in questo contesto che va interpretata la scadenza di dicembre. La cifra del 40% corrisponde ai risparmi attesi dalle misure adottate entro la fine dell’anno; l’impatto effettivo sui conti dipenderà tuttavia dalle tempistiche di concreta implementazione di ciascuna di tali misure.