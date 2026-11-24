Nel mese di ottobre Stellantis ha registrato in Europa occidentale 144.785 immatricolazioni di auto, l’8 per cento in meno rispetto allo stesso mese del 2025. Il calo arriva nonostante la crescita del mercato nel suo insieme. Tra Unione europea, Regno Unito e Paesi Efta, infatti, le nuove immatricolazioni sono state 1.128.252, con una crescita del 3,4 per cento. Questo ovviamente finisce per avere delle conseguenze sulla quota di mercato del gruppo guidato da Antonio Filosa. Secondo l’Acea, Stellantis è passata dal 14,4 per cento al 12,8 per cento nel giro di un anno.

Advertisement

Stellantis in Europa, più immatricolazioni da inizio anno ma la quota scende

Il bilancio da gennaio a ottobre racconta un andamento meno negativo. Nei primi dieci mesi del 2026 Stellantis ha immatricolato 1.678.352 vetture, il 3,5 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Il mercato, però, è cresciuto del 6 per cento, arrivando a quasi 11,7 milioni di vetture. Nei dieci mesi il gruppo ha aumentato le immatricolazioni a un ritmo più lento del mercato. A ottobre il divario si è allargato, perché alla crescita delle nuove targhe in Europa si è aggiunto un calo dei volumi del gruppo automobilistico.

Nelle tabelle dell’Acea, Leapmotor ha una voce a sé. Il marchio cinese, partner di Stellantis, ha chiuso ottobre con 14.056 immatricolazioni, più del triplo rispetto allo stesso mese del 2025. La quota mensile è salita dallo 0,4 per cento all’1,2 per cento. Da gennaio a ottobre Leapmotor ha superato le centomila auto, arrivando a 102.156 unità. La crescita del 390,4 per cento risente dei volumi di partenza ancora ridotti. Un anno fa il costruttore rappresentava lo 0,2% del mercato nei primi dieci mesi. Oggi è allo 0,9 per cento.

Advertisement

Nel frattempo è cambiata anche la composizione del mercato. Nei primi dieci mesi, nella sola Unione europea, le ibride hanno raccolto il 36 per cento delle nuove targhe. Un anno fa benzina e diesel, messi insieme, valevano ancora il 36,5 per cento delle immatricolazioni. Quest’anno sono scesi al 27,7 per cento. Per Stellantis la flessione di ottobre arriva quindi in una fase in cui il mercato continua a crescere e una parte sempre più consistente degli acquisti si concentra sulle motorizzazioni ibride.

Anche le ibride plug-in hanno guadagnato spazio. Da gennaio a ottobre se ne sono immatricolate 961.959 nell’Ue e la loro quota è passata dal 9,2 per cento al 10,2 per cento. Fra i principali mercati citati, il salto più marcato è quello dell’Italia, dove le targhe delle ibride ricaricabili sono aumentate del 73,1 per cento rispetto allo stesso periodo del 2025. In Spagna la crescita è stata del 32,3 per cento, mentre in Germania si è fermata all’11 per cento.