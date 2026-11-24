I colori scelti per la presentazione e il modo in cui è stata fotografata: ecco i due errori che Benedetto Vigna ammette di aver commesso durante il lancio della Ferrari Luce, la prima auto elettrica di Maranello. L’amministratore delegato della casa del Cavallino Rampante ha affrontato l’argomento in occasione della presentazione di Ferrari, un volume in cui il giornalista Tommaso Ebhardt ripercorre la storia del marchio fin dalla sua fondazione.

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Ebhardt, responsabile della sede milanese di Bloomberg e già autore di un libro su Sergio Marchionne, ha offerto lo spunto per una conversazione che, partendo dalla Luce, si è allargata alle difficoltà dell’industria europea e alla necessità, per la Scuderia, di tornare alla vittoria in Formula 1.

Ferrari Luce: cosa cambierebbe Benedetto Vigna nella sua presentazione

Il primo rammarico riguarda la scelta dei colori. Per il lancio, Ferrari aveva optato per tonalità che, secondo Vigna, potevano incontrare il gusto di determinate fasce d’età e funzionare in certi mercati. Tuttavia, i clienti che riceveranno la Luce nel 2027 hanno scelto colorazioni differenti. Questo riscontro, proveniente dai clienti che hanno configurato il proprio veicolo, fornisce al manager un’indicazione preziosa per le presentazioni future: è opportuno riflettere innanzitutto su come il modello verrà percepito nei vari mercati, prima di concentrarsi sulle preferenze locali.

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Il secondo errore riguarda le fotografie. Per gli scatti di presentazione è stata utilizzata una focale che, agli occhi di Vigna, faceva apparire l’auto più come un oggetto di design che come un’automobile vera e propria. La scelta dell’inquadratura è cruciale durante un lancio, momento in cui molti scoprono il veicolo attraverso le immagini e si formano così una prima idea delle sue proporzioni.

Vigna ha riassunto le sue autocritiche relative alla Luce proprio in questi due aspetti. Per quanto riguarda il progetto nel suo complesso, ha ribadito la volontà di Ferrari di offrire modelli diversificati a clienti di età differenti, mantenendo al contempo un margine di manovra per la sperimentazione. La questione della prima vettura elettrica si inserisce in una riflessione più ampia sull’industria automobilistica europea.

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Vigna ricorda che, nel 2022 e nel 2023, durante gli incontri con i fornitori, percepiva spesso un clima di rassegnazione. Oggi, invece, riscontra una maggiore intraprendenza, anche da parte di aziende che cercano di valorizzare altrove le competenze acquisite nel settore automobilistico. Cita, ad esempio, il caso di alcuni produttori di radiatori che stanno studiando soluzioni per il raffreddamento dei data center. Secondo l’amministratore delegato, la crisi può proprio accelerare questo tipo di orientamenti, spingendo le imprese a cercare clienti in settori che, fino a poco tempo fa, frequentavano raramente.

Vigna ha definito Ferrari una «start-up di 80 anni». Con questa espressione, descrive il modo in cui desidera che i team lavorino a Maranello: con collaboratori pronti a esplorare nuove strade e a correggere rapidamente il tiro qualora una scelta si riveli errata. Questa stessa capacità di cambiamento, sostiene il dirigente, gioverebbe a un settore europeo che egli giudica ancora troppo lento nel processo decisionale.

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Riguardo alla Formula 1, Vigna attribuisce la competitività della Scuderia a tre elementi che devono operare in sinergia: la vettura, la strategia e la squadra. In merito alle tensioni tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc, ha precisato che i due piloti hanno chiarito la situazione, rimandando alle spiegazioni già fornite dal team principal, Frédéric Vasseur.

Ha inoltre ricordato i risultati ottenuti nell’endurance, sottolineando il ruolo della competizione nello sviluppo di tecnologie trasferibili ai modelli di serie, dalla Luce alla 12Cilindri, passando per il Purosangue. La Scuderia ha poi un’altra missione: ottenere risultati in pista. I costi delle attività sportive, sottolinea Vigna, impongono a Ferrari di pretendere dal proprio reparto corse non solo ricadute tecnologiche, ma anche la capacità di vincere.