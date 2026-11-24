Maserati si prepara a presentare una nuova strategia nel dicembre 2026. Nel frattempo, c’è chi ha immaginato come potrebbe essere una nuova berlina del marchio del Tridente. L’idea nasce da Thibault Devauze, capo del design di GAC a Milano, che in passato ha lavorato, tra gli altri, per Audi, Land Rover e General Motors.

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Nel suo ultimo progetto digitale ha disegnato una Maserati GT a quattro porte, traendo ispirazione dall’Alfa Romeo Cuorerosso. Il risultato è un rendering indipendente che riprende alcune proporzioni del prototipo Alfa Romeo, combinandole con dettagli che richiamano la storia di Maserati, primi fra tutti i gruppi ottici posteriori della 3200 GT.

Maserati GT: dal “Cuorerosso” ai fari a boomerang della 3200 GT

Devauze ha spiegato di aver tratto ispirazione da alcuni concept visti a Parigi, il che ha fatto nascere in lui il desiderio di creare una sorta di “cugina italiana” della concept Cuorerosso. Ha scelto una carrozzeria blu e un frontale ribassato, con il Tridente che campeggia al centro di una calandra piuttosto sobria. A dare volume alla parte anteriore contribuisce soprattutto l’ampia presa d’aria nella zona inferiore del paraurti, mentre, più in alto, i fari a LED si riducono a due linee sottili. Anche le aperture sul cofano seguono un preciso approccio stilistico: sono posizionate verso l’esterno, sopra i parafanghi anteriori, lasciando libera la parte centrale.

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Nella vista laterale, colpiscono subito i grandi cerchi cromati, il cui design ricorda il tamburo di un revolver. Le superfici vetrate sono piuttosto ridotte, mentre i passaruota posteriori sporgono in modo evidente al di sopra delle portiere. Questi due elementi conferiscono alla berlina un aspetto più muscoloso, specialmente se osservata da una prospettiva di tre quarti.

Il legame con la “Cuorerosso” è particolarmente evidente nel posteriore, ad esempio nella forma della coda e nel terminale di scarico posizionato al centro. I gruppi ottici posteriori, invece, traggono ispirazione dalla Maserati 3200 GT, prodotta tra il 1998 e il 2002: Devauze ne ha ripreso il caratteristico design “a boomerang”, reinterpretandolo con una firma luminosa più sottile.

Per quanto riguarda i piani di Maserati, il mese di dicembre rappresenta un momento cruciale: il marchio del Tridente presenterà la propria strategia attraverso un annuncio dedicato. Nel frattempo, Stellantis ha già delineato il riorientamento di diversi marchi del gruppo nell’ambito del piano FaSTLAne 2030. Secondo alcune indiscrezioni, in tale occasione potrebbero essere svelati dei concept che offrono un’anticipazione degli eredi di Levante e Quattroporte. Il progetto di Devauze si inserisce in questo contesto di attesa, illustrando come potrebbe apparire una berlina sportiva a quattro porte firmata Maserati.

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Nell’ambito della ristrutturazione annunciata da Stellantis, Maserati figura tra i marchi che possono attingere al know-how del reparto motorsport per lo sviluppo di vetture stradali ad alte prestazioni. Ciò fornisce un’indicazione sulla direzione che il gruppo intende intraprendere; dettagli concreti sui futuri modelli saranno resi noti nel quadro della strategia dedicata. Quanto al concept GT di Devauze, le forme della carrozzeria richiamano esplicitamente la “Cuorerosso”.