Una sfilata a New York può far conoscere Ferrari a persone che non hanno mai messo piede in una concessionaria del Cavallino. È uno dei dati più interessanti raccontati da Benedetto Vigna nell’intervista a MF Fashion. Secondo l’amministratore delegato, circa l’80% dei clienti dei prodotti lifestyle è nuovo per il marchio. C’è chi si avvicina attraverso un abito, chi sceglie un accessorio e chi entra in contatto con Ferrari grazie a un’esperienza. Per molti, il primo incontro con Maranello avviene quindi lontano da un’auto sportiva o da un circuito.

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Ferrari, dalla sfilata di New York alle scelte sulle licenze

La sfilata della collezione Primavera-Estate 2027, tenutasi di recente a New York, è un esempio di come Ferrari si rivolga a questo pubblico. Vigna descrive l’azienda come una “start-up di 80 anni”: una definizione calzante per spiegare come un marchio dalla storia così lunga possa continuare a sperimentare. Nella sua visione, tre aree di business formano un tutt’uno: auto sportive, corse e lifestyle. Attraverso la moda, il “Cavallino” approda in un ambito diverso dalle sue origini, un contesto in cui il brand rimane comunque riconoscibile grazie alla cura nella scelta dei materiali e alla qualità artigianale.

Per mantenere il controllo sull’utilizzo del nome Ferrari, l’azienda gestisce direttamente il settore moda, mentre per altre categorie di prodotti punta su collaborazioni selezionate. Vigna ha spiegato che il numero delle licenze è stato dimezzato. Questa scelta va letta in relazione alla struttura del target: se da un lato il segmento lifestyle amplia la platea di chi acquista i prodotti del marchio, dall’altro Ferrari riduce il numero di accordi attraverso i quali il proprio nome viene immesso sul mercato. La sfilata di moda rappresenta l’aspetto più visibile di questa strategia, mentre la gestione delle licenze mette in luce il lavoro svolto dietro le quinte.

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Nell’intervista c’è spazio anche per i conti. Secondo i dati riportati da MF Fashion, Ferrari ha chiuso il 2025 con 7,15 miliardi di euro di ricavi e punta a circa 7,65 miliardi nel 2026. Le cifre riguardano il gruppo nel suo complesso, che comprende anche l’attività sportiva. E proprio dalle corse arriva uno dei passaggi più personali dell’anteprima.

Vigna ha espresso la sua stima per Kimi Antonelli, definendolo un modello di riferimento per i giovani. Questo apprezzamento per il pilota italiano è stato espresso durante un’intervista in cui il manager ha inoltre discusso l’attuale rilevanza di automobili, circuiti e moda all’interno dell’azienda.