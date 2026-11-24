Dopo l’edizione 2026, andata in scena a Barcellona, le Finali Mondiali Ferrari torneranno in Italia nel 2027. Ad ospitarle ci penserà ancora una volta l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. Già fissate le date: quelle dal 20 al 24 ottobre del prossimo anno. L’annuncio è stato dato durante la grande festa rossa sul Circuit de Barcelona-Catalunya.

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Per l’impianto del Santerno sarà un ritorno, a tre anni di distanza dall’ultima volta, che risale al 2024. Si profila uno spettacolo coi fiocchi, tutto da vivere nel segno della passione per il “cavallino rampante“. Come sempre, il pubblico italiano saprà far sentire al meglio il suo caloroso abbraccio, farcito di nobile passione.

Il ritorno a Imola scriverà la quarta edizione delle Finali Mondiali Ferrari nell’impianto intitolato a Enzo e Dino Ferrari, che così raggiungerà l’Autodromo di Monza come numero di appuntamenti. Resta lontanissimo il primato del Circuito del Mugello, che ha ospitato la grande festa rossa di fine anno per ben 17 volte.

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Fra le altre piste coinvolte ci sono state, negli anni, quelle di Misano (2 volte), Vallelunga e Pergusa (1 ciascuna) in Italia e Valencia, Abu Dhabi e Daytona fuori dal Belpaese. Ai dieci autodromi menzionati è toccato il privilegio di ospitare la grande manifestazione che vede disputare non solo l’atto conclusivo del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe e North America, ma anche le Finali Mondiali dei campionati monomarca del “cavallino rampante”.

Ad impreziosire la tela, in questi rendez-vous legati al mito di Maranello, ci pensano le decine di vetture impegnate nei programmi non agonistici riservati ai clienti del marchio (F1 Clienti, Sport Prototipi Clienti, XX Programme, Club Competizioni GT).

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Il ritorno all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola giunge dopo l’edizione degli scorsi giorni delle Finali Mondiali Ferrari, disputata in Spagna, a Montmelò. Qui, tra show e adrenalina, si è conclusa la grande festa del 2026, nella splendida cornice del Circuit de Barcelona-Catalunya, con sei giorni di programmi ed eventi esclusivi, conditi dalla presenza di centinaia di auto della casa di Maranello, per il piacere degli occhi e dei sensi.

La giornata conclusiva delle Finali Mondiali Ferrari di quest’anno ha decretato, con tre gare ricche di spettacolo e agonismo, i campioni iridati del Ferrari Challenge: Niklas Abrahamsen (Formula Racing) ha vinto il Trofeo Pirelli, mentre a Michael Verhagen (Ferrari Warszawa) è andato il titolo di campione del Trofeo Pirelli Am.

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Eric Cheung (Formula Racing) si è aggiudicato la Coppa Shell; Charles Chan (Formula Racing) ha portato a casa la Coppa Shell Am. Molto apprezzata, alle Finali Mondiali Ferrari 2026, la presenza delle F1 storiche, delle 499P, delle GT da gara e delle auto dei programmi XX.

A impreziosire ulteriormente il quadro ci ha pensato la presentazione, a Montmelò, di due nuove “rosse”: la Ferrari 296 Challenge Evo, destinata alla prossima edizione del monomarca del “cavallino rampante”, e la 296 Challenge Stradale, che farà invece la gioia dei clienti classici del marchio emiliano, pronti a gustare la sua magia sulle arterie viarie di tutti i giorni, oltre che in pista.

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Fonte | Ferrari