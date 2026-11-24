Come apparirebbe oggi una coupé compatta di Alfa Romeo? Il digital designer “My Vision” ha provato a rispondere a questo interrogativo con la “GT Competizione”, un progetto indipendente che riprende il concetto della Brera reinterpretando al contempo elementi della Cuorerosso.

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Il progetto immagina una tre porte con abitacolo 2+2, carrozzeria cremisi e una coda che si chiude con uno spoiler a becco d’anatra. L’ispirazione arriva dalla concept presentata al Salone di Parigi 2026, ma il cambio di proporzioni è evidente. Dalla quattro porte del Biscione si passa a una coupé più raccolta, con linee spigolose e passaruota posteriori particolarmente pronunciati.

Alfa Romeo GT Competizione: richiami alla Cuorerosso e alla Brera

A Parigi, Alfa Romeo ha affiancato la Cuorerosso ai modelli di serie, dalla Junior al Tonale, fino a Giulia e Stelvio. Il prototipo ha offerto un’anticipazione di come il marchio intenda far evolvere il proprio stile. È dotata di quattro porte, quattro posti e un motore V6 biturbo che si ricollega alla tradizione delle versioni Quadrifoglio.

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Anche l’abitacolo riflette una scelta precisa: viene dato maggiore spazio ai comandi fisici, mentre gli schermi assumono un ruolo meno predominante. La Cuorerosso è servita a illustrare tali concetti, in una fase in cui il piano FaSTLAne 2030 del marchio, all’interno del gruppo Stellantis, ne delinea il ruolo di brand a vocazione regionale.

“My Vision” si è concesso la libertà di trasporre questi approcci su un veicolo di formato completamente diverso. Il richiamo alla Brera emerge soprattutto nel concetto di base: due porte laterali, un portellone posteriore e due sedili posteriori collocati dietro quelli anteriori, il tutto racchiuso in una carrozzeria volutamente compatta.

Sul frontale, il classico scudetto viene reinterpretato: appare come una sorta di becco che sporge dalla parte anteriore. Nella vista laterale, il rendering attira l’attenzione in particolare sulle ruote. I cerchi sono di grandi dimensioni e i passaruota posteriori allargati enfatizzano la porzione di fiancata che precede la coda.

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È al posteriore che la GT Competizione si concede le maggiori libertà. Il lunotto inclinato segue l’andamento discendente del tetto e le linee convergono in un bordo rialzato a mo’ di spoiler. Più in basso, i gruppi ottici posteriori a LED di forma circolare spezzano il linguaggio stilistico spigoloso della carrozzeria. I due terminali di scarico, posizionati centralmente, sottolineano il carattere sportivo del progetto e conferiscono alla coda un aspetto differente rispetto a quello del prototipo presentato al Salone dell’Auto di Parigi.

La rappresentazione dell’impianto di scarico suggerisce la presenza di un motore a combustione interna. Tuttavia, il progetto di “My Vision” rimane un puro esercizio di stile, privo di una base tecnica definita. Il motore V6 biturbo deriva dal concept Cuorerosso ed è parte del messaggio che Alfa Romeo intendeva trasmettere a Parigi.

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La GT Competizione, d’altro canto, solleva un interrogativo diverso: come si può declinare questo linguaggio stilistico su un’auto sportiva più compatta? La risposta del designer si manifesta nella lunghezza contenuta della carrozzeria, nel lunotto che digrada verso lo spoiler e nell’allargamento delle fiancate in corrispondenza delle ruote posteriori.