La presenza di un tergicristallo posteriore sulla Leapmotor B10 la dice lunga su come il marchio cinese adatti i propri veicoli al mercato europeo. Questa modifica nasce dai riscontri dei clienti, che richiedevano una migliore visibilità in presenza di pioggia e sporcizia sul lunotto. La collaborazione con Stellantis comprende anche interventi meno visibili, come la messa a punto delle sospensioni e dello sterzo, e si estende fino alla produzione. La B10 viene infatti già assemblata a Saragozza, in Spagna, sito in cui sono previste anche le linee di produzione per la B05.

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Leapmotor: gli sviluppi in Europa con Stellantis

Una parte del lavoro viene svolta a Balocco, presso il centro prove italiano di Stellantis. È qui che gli ingegneri perfezionano il telaio dei modelli destinati al mercato europeo, lavorando sulla reattività dello sterzo, sulla capacità delle sospensioni di assorbire le irregolarità e sul comportamento del veicolo in curva.

I test riguardano anche il comfort percepito a bordo, con particolare attenzione alla rumorosità di rotolamento e alle vibrazioni. Questo lavoro in pista è affiancato da simulazioni, che consentono di confrontare diverse configurazioni e di stabilire quali regolazioni valga la pena testare in condizioni reali su strada.

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A Monaco, l’approccio parte da interrogativi differenti. Di quanto spazio hanno bisogno gli utenti nella vita quotidiana? Quali dotazioni si aspettano di trovare a bordo? Il Leapmotor European Innovation Center, il primo centro di innovazione del marchio al di fuori della Cina, riunisce competenze in ambito di design, ingegneria e collaudi, per trasformare tali esigenze in scelte concrete per i prodotti.

L’attività riguarda sia l’estetica dei veicoli che il loro utilizzo, spaziando dall’allestimento degli interni alle tecnologie a disposizione del conducente. Alcune delle soluzioni più evidenti si riscontrano nei modelli B03X e B03. Il sistema LeapFlex riguarda la configurazione dei sedili posteriori, mentre la «Leap Box» è un vano a tenuta stagna progettato per riporre oggetti bagnati senza sporcare il resto dell’abitacolo.

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Si tratta di dettagli particolarmente utili, ad esempio, quando si risale in auto con scarpe infangate o attrezzatura umida dopo una giornata trascorsa all’aperto. Il marchio pone inoltre tra le proprie priorità l’adeguamento dei sistemi di sicurezza agli standard europei e gli aggiornamenti software da remoto, che consentono di evolvere le funzionalità del veicolo anche dopo la sua consegna.

Il passaggio a una produzione europea è già evidente con la B10. Leapmotor si avvale delle infrastrutture e dell’esperienza industriale di Stellantis a Saragozza, mentre la joint venture permette alle due aziende di collaborare anche allo sviluppo dei veicoli. La B05 sarà il prossimo modello a entrare a far parte di questo programma spagnolo. Per entrambi i modelli, la scelta di assemblare le vetture il più vicino possibile ai mercati di destinazione si accompagna a un lavoro svolto in Italia e in Germania sulle specificità delle versioni europee.

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La B10 illustra perfettamente come tali interventi riguardino aspetti diversi di uno stesso veicolo. In pista, i team lavorano sul comportamento dell’auto durante i cambi di direzione o su superfici irregolari. Di contro, i riscontri degli utenti nell’uso quotidiano possono far emergere criticità che si palesano solo al primo acquazzone, come una visibilità posteriore insufficiente. L’aggiunta di un tergicristallo sul lunotto posteriore nasce proprio da questo tipo di esperienza, segnalata dai clienti dopo aver utilizzato il veicolo nelle reali condizioni d’impiego.