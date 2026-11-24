La Ferrari LaFerrari, nonostante siano passati 13 anni dal suo debutto, resta una delle auto più veloci in assoluto. Il suo fascino è immortale. Tutti vivono un genuino amore verso di lei. Quelli di “The Gentleman’s Garage” l’hanno messa a confronto, in un batteria di drag race, con la più recente Lamborghini Revuelto, lanciata 10 anni dopo, nel 2023.

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In quest’asse temporale sono stati compiuti tanti progressi in ambito tecnologico, che non hanno però scalfito l’eccellenza ingegneristica della vettura del “cavallino rampante”, ancora perfettamente attuale nei suoi contenuti. Ecco perché continua ad essere presente in alcune sfide al vertice.

Quella odierna la mette a confronto, in una drag race multipla, con un esemplare della già citata Lamborghini Revuelto, immatricolato nel 2026. Tredici anni separano quindi i due gioielli a quattro ruote protagonisti della gara in accelerazione sul quarto di miglio con partenza da fermo.

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Il test si è svolto su una pista non preparata, per simulare le condizioni di guida reali. Include una serie di sprint, riprese in movimento e frenate, per capire come un decennio di evoluzione automobilistica influisca sulle prestazioni di veicoli di questo calibro.

Prima di dare la parola al video, scopriamo più da vicino le due auto, iniziando dalla Ferrari LaFerrari, che per tanto tempo ha rappresentato l’apice tecnologico della casa di Maranello.

A spingere l’auto del “cavallino rampante” ci pensa un motore V12 centrale-posteriore longitudinale, da 6.3 litri di cilindrata, che mette sul piatto 800 CV. Il resto della potenza giunge dall’Hy-Kers di derivazione F1, per un totale di 963 CV, su un peso di 1.255 kg a secco (circa 1.585 kg in ordine di marcia con liquidi e guidatore).

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Sull’altro lato del nastro d’asfalto scelto per la drag race c’è la Lamborghini Revuelto, spinta da un inedito V12 da 6.5 litri, in grado di sviluppare, con l’apporto della componente elettrica del powertrain ibrido, una potenza massima di 1.015 CV, su un peso di 1.772 kg a secco (circa 1.880 kg in ordine di marcia).

Nessuna delle due vetture ricorre alla sovralimentazione: entrambi i motori termici sono rigorosamente aspirati, affidando la spinta extra alle unità elettriche. È proprio nella gestione dell’ibrido che emerge il salto generazionale dei dieci anni che le separano.

La Ferrari usa un sistema ibrido “puro” (non ricaricabile alla spina) composto da un singolo motore elettrico, la cui unica funzione è colmare i vuoti di coppia ai bassi regimi. Diverso il quadro sulla Lamborghini, che è una Plug-in Hybrid (PHEV) ad alte prestazioni, con ben tre motori elettrici: due unità a flusso assiale sull’asse anteriore (una per ruota) e una terza integrata sopra il cambio automatico.

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Alimentati da una batteria agli ioni di litio da 3,8 kWh collocata nel tunnel centrale, permettono alla Revuelto non solo di gestire il torque vectoring elettrico, ma anche di muoversi a zero emissioni (a trazione anteriore o integrale) per circa 10 km.

Le accelerazioni e le punte velocistiche della Ferrari LaFerrari e della Lamborghini Revuelto sono sovrapponibili. Entrambe superano i 350 km/h di velocità massima. Nello scatto da 0 a 100 km/h la “rossa” ferma il cronometro a 2,6 secondi (dichiarati meno di 3 secondi al lancio), contro i 2,5 dell’auto del “toro”.

Nel passaggio da 0 a 200 km/h, la supercar di Maranello segna 6,9 secondi rispetto ai 6,6 di quella di Sant’Agata Bolognese, mentre sullo 0-300 km/h è la Ferrari LaFerrari a portarsi in leggero vantaggio (15,0 secondi contro i 15,3 secondi della rivale) grazie alla minore resistenza aerodinamica e al peso inferiore.

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Diverse le trasmissioni delle due “belve” protagoniste delle drag race odierne. La Lamborghini Revuelto si giova di un cambio a doppia frizione a 8 rapporti, posizionato trasversalmente, dietro al motore termico. Qui la trazione è integrale. La Ferrari LaFerrari monta invece un cambio a doppia frizione F1 a 7 marce e scarica tutta la potenza esclusivamente sulle ruote posteriori (RWD).

Riuscirà la “rossa” a far valere il vantaggio della sua leggerezza sul maggiore livello di potenza dell’auto del “toro” e sul suo grip maggiore in partenza connesso alle quattro ruote motrici? Per scoprirlo avrete un solo modo: guardare il video. Vi anticipiamo soltanto che i migliori tempi dei due modelli sul quarto di miglio con partenza da fermo sono molto vicini.