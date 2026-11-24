Il primo Jeep Recon destinato al mercato messicano è uscito dalle linee di produzione di Toluca. Questo fuoristrada elettrico arriva dunque nel Paese in cui viene fabbricato, dopo il suo debutto negli Stati Uniti, dove Jeep ne ha venduti 82 esemplari tra gennaio e la fine di settembre 2026.

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Il Recon è il quinto modello del marchio prodotto in Messico. Nello stesso stabilimento, nel 2024, era già stata assemblata la Wagoneer S, con cui condivide la piattaforma STLA Large di Stellantis. Le due Jeep partono dalla stessa base, ma sulla Recon le scelte più riconoscibili riguardano il fuoristrada, dalla trazione integrale alle portiere rimovibili.

Jeep Recon: capacità fuoristradistiche e arrivo in Europa

La Recon è la prima Jeep completamente elettrica ad aver ottenuto la certificazione Trail Rated. Ha un motore elettrico per ciascun asse e una coppia complessiva di circa 840 Nm. Il guidatore può inoltre attivare il blocco del differenziale posteriore. Tale dispositivo risulta particolarmente utile quando una ruota rimane bloccata nel fango perdendo aderenza, mentre l’altra poggia ancora su un terreno solido: il bloccaggio consente di sfruttare la presa della ruota che mantiene trazione, permettendo al veicolo di continuare ad avanzare.

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La parentela con il Wrangler è particolarmente evidente quando si desidera viaggiare “a cielo aperto”. Le quattro portiere possono essere rimosse senza l’ausilio di attrezzi, così come i finestrini laterali posteriori e il lunotto. Su un percorso tecnico affrontato a bassa velocità, dove è fondamentale osservare attentamente il terreno per posizionare correttamente le ruote, la possibilità di aprire completamente l’abitacolo offre un innegabile vantaggio pratico. Questo è uno degli elementi che differenziano il Recon dal Wagoneer S, nonostante la base tecnica condivisa.

Per il mercato messicano, Jeep dichiara un’autonomia di 370 chilometri e indica che sono necessari 28 minuti per ricaricare la batteria dal 5% all’80%. Si tratta di cifre comunicate per il modello destinato a tale mercato. Per quanto riguarda l’arrivo in Italia, la data più concreta al momento è il 2027: è questo l’anno indicato sul sito polacco di Jeep per il lancio delle vendite in Europa.

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Il marchio comunicherà l’autonomia e i consumi della versione europea una volta ottenuta l’omologazione. Per capire se i 370 chilometri dichiarati in Messico rappresenteranno un riferimento valido anche da noi, bisognerà dunque attendere i dati relativi al Recon destinato alle concessionarie europee.