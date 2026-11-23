Alle Finali Mondiali Ferrari 2026, insieme alla 296 Challenge Stradale, è stata presentata la Ferrari 296 Challenge Evo, decimo modello nella storia del monomarca del “cavallino rampante”, lanciato nel 1993 con una versione specifica della 348.
La nuova nata entrerà in azione nella stagione sportiva 2027, portando i riferimenti dinamici e prestazionali al livello più alto di sempre nell’ambito della specifica famiglia. Anche qui, come sulla sorella stradale, il motore V6 biturbo rinuncia all’assistenza elettrica, privandosi della natura ibrida della 296 standard. La potenza resta altissima, toccando quota 700 CV.
Più accurata del precedente step, la Ferrari 296 Challenge Evo segna dei progressi anche sul fronte aerodinamico, con un incremento del 12% della downforce massima e con una riduzione del 4% della resistenza in configurazione Low Drag, dedicata ai circuiti veloci.
Il modello ha compiuto i suoi primi passi “pubblici” sul Circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló (Spagna). Lo ha fatto nell’ambito delle già citate Finali Mondiali Ferrari 2026, appuntamento conclusivo della stagione racing della casa di Maranello.
Rispetto alla 296 Challenge, la versione Evo risulta ancora più incisiva, avendo migliorato ulteriormente i suoi punti di forza. Ciò è stato reso possibile, oltre che da uno studio dei flussi più accurato, dall’evoluzione dei controlli dinamici e dall’ampliamento della finestra di utilizzo. Questi interventi hanno reso la vettura più veloce, prevedibile e costante, avvicinando ulteriormente l’esperienza di guida a quella della 296 GT3 Evo.
Nei test comparativi, la Ferrari 296 Challenge Evo è risultata sensibilmente più veloce rispetto allo step precedente. Per avere un riferimento empirico, sul circuito del Mugello, il vantaggio nei confronti della vettura 2026 è di 0.8 secondi.
Molto attento lo studio fatto dai tecnici per ridurre l’usura degli pneumatici, utile nel nuovo formato endurance di alcune gare della prossima stagione agonistica. Migliorate la stabilità e la prevedibilità dell’auto in ingresso, percorrenza e uscita di curva. Questo rende più fruibili le sue performance, che si spingono più in alto che mai nell’ambito del campionato monomarca del “cavallino rampante”.
La forza dinamica, come già scritto, giunge da un motore V6 biturbo da 3.0 litri di cilindrata, in grado di sviluppare una potenza massima di 700 CV a 7.500 giri al minuto. Il vigore energetico viene trasmesso alle ruote con il supporto di un cambio F1 a doppia frizione e 7 rapporti, che svolge egregiamente il suo compito.
Scheda tecnica Ferrari 296 Challenge Evo
MOTORE ENDOTERMICO
- Motore: Tipo V6 – 120° – Turbo – Carter secco
- Cilindrata totale: 2.992 cm3
- Alesaggio e corsa: 88 mm x 82 mm
- Potenza massima: 700 Cv @ 7.500 giri/min
- Coppia massima: 740 Nm @ 6.000 giri/min
- Potenza specifica: 234 Cv/l
- Regime massimo: 8.500 giri/min
- Rapporto di compressione: 9.4: 1
DIMENSIONI E PESI
- Lunghezza: 4.795 mm
- Larghezza: 1.958 mm
- Altezza: 1.159 mm
- Passo: 2.600 mm
- Carreggiata anteriore: 1.715 mm
- Carreggiata posteriore: 1.647 mm
- Peso a secco: 1.330 kg
PNEUMATICI E CERCHI
- Anteriore: 280/680 ZR19 J11
- Posteriore: 300/720 ZR19 J12
FRENI
- Disco Anteriore: 408 x 233 x 38 mm
- Disco Posteriore: 390 x 265 x 32 mm
TRASMISSIONE E CAMBIO
- Cambio: F1 a doppia frizione 7 rapporti
CONTROLLI ELETTRONICI
- TC/eDiff, EPS, ABS EVO/EBD
Fonte | Ferrari