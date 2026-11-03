Finali Mondiali Ferrari 2026: programma dell’evento di Barcellona

Si avvicina la grande festa “rossa”, con le Finali Mondiali Ferrari 2026. Purtroppo non ci sarà alcun titolo da celebrare, ma il mito del “cavallino rampante” è così forte da brillare pure in assenza di freschi successi iridati.

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L’appuntamento con la passione è fissato per i giorni dal 17 al 23 novembre, con centinaia di auto del marchio coinvolte nell’evento, per la prima volta in scena al Circuit de Barcelona-Catalunya. L’impianto spagnolo, per una settimana, sarà al centro della passione per le vetture della casa di Maranello, nelle varie declinazioni.

Quella di quest’anno sarà la 34ª edizione delle Finali Mondiali Ferrari. Per la nuova collocazione geografica si scriverà una pagina inedita nella storia del prestigioso rendez-vous. Nel corso dell’evento, sarà possibile ammirare in pista oltre 200 creature del “cavallino rampante“, protagoniste di un programma che riunirà le diverse espressioni del mondo Corse Clienti.

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Ad aprire le danze ci penseranno i test privati di Club Competizioni GT, in programma da martedì 17 novembre a lunedì 23 novembre. Il programma fruibile dal pubblico prenderà invece inizio nella giornata di mercoledì 18 novembre, con il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe e North America. Per i protagonisti di entrambe le serie, sarà il settimo e ultimo round stagionale.

Forte interesse si profila per le date di giovedì 19 e venerdì 20 saranno, con molti appuntamenti in calendario. Previste, per quelle giornate, le sfide conclusive dei campionati monomarca europeo e nordamericano insieme ai programmi di attività non competitive di XX Programme, F1 Clienti e Sport Prototipi Clienti.

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Ancora più alto il livello di coinvolgimento atteso per sabato 21 novembre, quando le Finali Mondiali Ferrari entreranno nel vivo, con le qualifiche delle categorie Trofeo Pirelli e Coppa Shell del Ferrari Challenge. Insieme a questi appuntamenti col cronometro andranno in scena le attività di Club Competizioni GT, con la più recente vettura presentata in occasione dei Ferrari Racing Days di Budapest, lo scorso settembre.

Il momento clou, per il pubblico ed anche per gli stessi protagonisti, sarà però nella giornata di domenica 22 novembre, quando si svolgeranno le gare per assegnare i titoli mondiali del Ferrari Challenge, insieme all’Owners Parade e al Ferrari Show, con vetture rappresentative dell’universo Endurance e delle attività Corse Clienti, che chiuderà il programma con uno spettacolo ad alto indice di adrenalina. Sarà uno spettacolo di colori, suoni, bellezza e prestazioni, dedicato alle diverse espressioni della passione Ferrari.

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Programma e orari delle Finali Mondiali Ferrari

Di seguito trovate la guida completa con tutti gli orari dei briefing, delle prove libere, delle qualifiche e delle attesissime gare.

📌 Briefing

Martedì 17 novembre 08:00 – Club Challenge 18:00 – Ferrari Challenge (Team Manager)

Mercoledì 18 novembre 08:00 – Ferrari Challenge NA 09:15 – Ferrari Challenge EU (Trofeo Pirelli + Trofeo Pirelli AM) 10:30 – Ferrari Challenge EU (Coppa Shell + Coppa Shell AM) 18:15 – XX Programme, F1 Clienti, Sport Prototipi Clienti

Giovedì 19 novembre 07:45 e 17:45 – XX Programme, F1 Clienti, Sport Prototipi Clienti

Sabato 21 novembre 11:40 – Club Competizioni GT



📅 Calendario e Orari delle Sessioni

Martedì 17 novembre

Orario Categoria Sessione Durata 09:00 – 13:00 Club Challenge Prove Private 240′ 14:00 – 18:00 Club Challenge Prove Private 240′

Mercoledì 18 novembre

Orario Categoria Sessione Durata 09:00 – 10:00 Ferrari Challenge NA Prove Libere 60′ 10:15 – 11:15 Ferrari Challenge EU (Trofeo Pirelli & AM) Prove Libere 60′ 11:30 – 12:30 Ferrari Challenge EU (Coppa Shell & AM) Prove Libere 60′ 12:45 – 13:45 Corse Clienti Shakedown 60′ 14:00 – 14:30 Ferrari Challenge NA Qualifiche 30′ 14:45 – 15:15 Ferrari Challenge EU (Trofeo Pirelli & AM) Qualifiche 30′ 15:30 – 16:00 Ferrari Challenge EU (Coppa Shell & AM) Qualifiche 30′ 16:30 – 17:30 Corse Clienti Shakedown 60′

Giovedì 19 novembre

Orario Categoria Sessione Durata / Formato 08:20 – 08:50 XX Programme, F1 Clienti, Sport Prototipi Clienti Track Recognition 30′ 09:00 – 09:25 XX Programme (FXX K) Prove Private 25′ 09:30 – 09:55 XX Programme (599XX & FXX) Prove Private 25′ 10:25 – 10:55 Ferrari Challenge NA Gara 1 30′ + 1 Giro 11:30 – 11:55 F1 Clienti & Sport Prototipi Clienti (Gruppo A) Prove Private 25′ 12:00 – 12:25 F1 Clienti & Sport Prototipi Clienti (Gruppo B) Prove Private 25′ 12:55 – 13:25 Ferrari Challenge EU (Trofeo Pirelli & AM) Gara 1 30′ + 1 Giro 14:00 – 14:25 XX Programme (FXX K) Prove Private 25′ 14:30 – 14:55 XX Programme (599XX & FXX) Prove Private 25′ 15:25 – 15:55 Ferrari Challenge EU (Coppa Shell & AM) Gara 1 30′ + 1 Giro 16:30 – 16:55 F1 Clienti & Sport Prototipi Clienti (Gruppo A) Prove Private 25′ 17:00 – 17:25 F1 Clienti & Sport Prototipi Clienti (Gruppo B) Prove Private 25′ 17:30 – 18:00 Corse Clienti Sponsor Hot Laps 30′

Venerdì 20 novembre

Orario Categoria Sessione Durata / Formato 08:20 – 08:50 XX Programme, F1 Clienti, Sport Prototipi Clienti Track Recognition 30′ 09:00 – 09:25 F1 Clienti & Sport Prototipi Clienti (Gruppo A) Prove Private 25′ 09:30 – 09:55 F1 Clienti & Sport Prototipi Clienti (Gruppo B) Prove Private 25′ 10:25 – 10:55 Ferrari Challenge EU (Coppa Shell & AM) Gara 2 30′ + 1 Giro 11:30 – 11:55 XX Programme (FXX K) Prove Private 25′ 12:00 – 12:25 XX Programme (599XX & FXX) Prove Private 25′ 12:55 – 13:25 Ferrari Challenge EU (Trofeo Pirelli & AM) Gara 2 30′ + 1 Giro 14:00 – 14:25 F1 Clienti & Sport Prototipi Clienti (Gruppo A) Prove Private 25′ 14:30 – 14:55 F1 Clienti & Sport Prototipi Clienti (Gruppo B) Prove Private 25′ 15:25 – 15:55 Ferrari Challenge NA Gara 2 30′ + 1 Giro 16:30 – 16:55 XX Programme (FXX K) Prove Private 25′ 17:00 – 17:25 XX Programme (599XX & FXX) Prove Private 25′ 17:30 – 18:00 Corse Clienti Sponsor Hot Laps 30′

Sabato 21 novembre

Orario Categoria Sessione Durata 08:20 – 08:50 Club Competizioni GT Track Recognition 30′ 09:00 – 09:25 XX Programme (FXX K) Prove Private 25′ 09:30 – 09:55 XX Programme (599XX & FXX) Prove Private 25′ 10:05 – 10:35 Finale Mondiale Coppa Shell AM Qualifiche 30′ 10:50 – 11:15 F1 Clienti & Sport Prototipi Clienti (Gruppo A) Prove Private 25′ 11:20 – 11:45 F1 Clienti & Sport Prototipi Clienti (Gruppo B) Prove Private 25′ 11:55 – 12:25 Finale Mondiale Coppa Shell Qualifiche 30′ 12:40 – 13:35 Club Competizioni GT Prove Private 55′ 13:45 – 14:10 XX Programme (FXX K) Prove Private 25′ 14:15 – 14:40 XX Programme (599XX & FXX) Prove Private 25′ 14:50 – 15:20 Finale Mondiale Trofeo Pirelli & AM Qualifiche 30′ 15:35 – 16:00 F1 Clienti & Sport Prototipi Clienti (Gruppo A) Prove Private 25′ 16:05 – 16:30 F1 Clienti & Sport Prototipi Clienti (Gruppo B) Prove Private 25′ 16:40 – 16:50 XX Programme Media Hot Laps 10′ 16:55 – 17:55 Corse Clienti Sponsor Hot Laps 60′

Domenica 22 novembre (Giorno delle Finali)

Orario Categoria Sessione Durata / Formato 08:30 – 09:25 Club Competizioni GT Prove Private 55′ 09:55 – 10:25 🏆 FINALE MONDIALE Coppa Shell AM GARA 30′ + 1 Giro 10:55 – 11:15 XX Programme (599XX & FXX) Prove Private 20′ 11:20 – 11:40 F1 Clienti & Sport Prototipi Clienti (Gruppo A) Prove Private 20′ 12:10 – 12:45 🏆 FINALE MONDIALE Coppa Shell GARA 30′ + 1 Giro 13:10 – 13:30 XX Programme (FXX K) Prove Private 20′ 13:35 – 13:55 F1 Clienti & Sport Prototipi Clienti (Gruppo B) Prove Private 20′ 14:25 – 15:05 🏆 FINALE MONDIALE Trofeo Pirelli & AM GARA 30′ + 1 Giro 15:30 – 15:50 Owners Parade Attività Clienti 20′ 16:00 Ferrari Show & Foto Ufficiale Spettacolo – 17:45 – 18:15 Corse Clienti Sponsor Hot Laps 30′

Lunedì 23 novembre

Orario Categoria Sessione Durata 09:00 – 13:00 Club Competizioni GT Prove Private 240′ 14:00 – 18:00 Club Competizioni GT Prove Private 240′

Fonte | Ferrari