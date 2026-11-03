Finali Mondiali Ferrari 2026: programma dell’evento di Barcellona

Si avvicina la grande festa “rossa”, con le Finali Mondiali Ferrari 2026. Purtroppo non ci sarà alcun titolo da celebrare, ma il mito del “cavallino rampante” è così forte da brillare pure in assenza di freschi successi iridati.
L’appuntamento con la passione è fissato per i giorni dal 17 al 23 novembre, con centinaia di auto del marchio coinvolte nell’evento, per la prima volta in scena al Circuit de Barcelona-Catalunya. L’impianto spagnolo, per una settimana, sarà al centro della passione per le vetture della casa di Maranello, nelle varie declinazioni.
Quella di quest’anno sarà la 34ª edizione delle Finali Mondiali Ferrari. Per la nuova collocazione geografica si scriverà una pagina inedita nella storia del prestigioso rendez-vous. Nel corso dell’evento, sarà possibile ammirare in pista oltre 200 creature del “cavallino rampante“, protagoniste di un programma che riunirà le diverse espressioni del mondo Corse Clienti.
Ad aprire le danze ci penseranno i test privati di Club Competizioni GT, in programma da martedì 17 novembre a lunedì 23 novembre. Il programma fruibile dal pubblico prenderà invece inizio nella giornata di mercoledì 18 novembre, con il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe e North America. Per i protagonisti di entrambe le serie, sarà il settimo e ultimo round stagionale.
Forte interesse si profila per le date di giovedì 19 e venerdì 20 saranno, con molti appuntamenti in calendario. Previste, per quelle giornate, le sfide conclusive dei campionati monomarca europeo e nordamericano insieme ai programmi di attività non competitive di XX Programme, F1 Clienti e Sport Prototipi Clienti.
Ancora più alto il livello di coinvolgimento atteso per sabato 21 novembre, quando le Finali Mondiali Ferrari entreranno nel vivo, con le qualifiche delle categorie Trofeo Pirelli e Coppa Shell del Ferrari Challenge. Insieme a questi appuntamenti col cronometro andranno in scena le attività di Club Competizioni GT, con la più recente vettura presentata in occasione dei Ferrari Racing Days di Budapest, lo scorso settembre.
Il momento clou, per il pubblico ed anche per gli stessi protagonisti, sarà però nella giornata di domenica 22 novembre, quando si svolgeranno le gare per assegnare i titoli mondiali del Ferrari Challenge, insieme all’Owners Parade e al Ferrari Show, con vetture rappresentative dell’universo Endurance e delle attività Corse Clienti, che chiuderà il programma con uno spettacolo ad alto indice di adrenalina. Sarà uno spettacolo di colori, suoni, bellezza e prestazioni, dedicato alle diverse espressioni della passione Ferrari.
Programma e orari delle Finali Mondiali Ferrari
Di seguito trovate la guida completa con tutti gli orari dei briefing, delle prove libere, delle qualifiche e delle attesissime gare.
📌 Briefing
- Martedì 17 novembre
- 08:00 – Club Challenge
- 18:00 – Ferrari Challenge (Team Manager)
- Mercoledì 18 novembre
- 08:00 – Ferrari Challenge NA
- 09:15 – Ferrari Challenge EU (Trofeo Pirelli + Trofeo Pirelli AM)
- 10:30 – Ferrari Challenge EU (Coppa Shell + Coppa Shell AM)
- 18:15 – XX Programme, F1 Clienti, Sport Prototipi Clienti
- Giovedì 19 novembre
- 07:45 e 17:45 – XX Programme, F1 Clienti, Sport Prototipi Clienti
- Sabato 21 novembre
- 11:40 – Club Competizioni GT
📅 Calendario e Orari delle Sessioni
Martedì 17 novembre
|Orario
|Categoria
|Sessione
|Durata
|09:00 – 13:00
|Club Challenge
|Prove Private
|240′
|14:00 – 18:00
|Club Challenge
|Prove Private
|240′
Mercoledì 18 novembre
|Orario
|Categoria
|Sessione
|Durata
|09:00 – 10:00
|Ferrari Challenge NA
|Prove Libere
|60′
|10:15 – 11:15
|Ferrari Challenge EU (Trofeo Pirelli & AM)
|Prove Libere
|60′
|11:30 – 12:30
|Ferrari Challenge EU (Coppa Shell & AM)
|Prove Libere
|60′
|12:45 – 13:45
|Corse Clienti
|Shakedown
|60′
|14:00 – 14:30
|Ferrari Challenge NA
|Qualifiche
|30′
|14:45 – 15:15
|Ferrari Challenge EU (Trofeo Pirelli & AM)
|Qualifiche
|30′
|15:30 – 16:00
|Ferrari Challenge EU (Coppa Shell & AM)
|Qualifiche
|30′
|16:30 – 17:30
|Corse Clienti
|Shakedown
|60′
Giovedì 19 novembre
|Orario
|Categoria
|Sessione
|Durata / Formato
|08:20 – 08:50
|XX Programme, F1 Clienti, Sport Prototipi Clienti
|Track Recognition
|30′
|09:00 – 09:25
|XX Programme (FXX K)
|Prove Private
|25′
|09:30 – 09:55
|XX Programme (599XX & FXX)
|Prove Private
|25′
|10:25 – 10:55
|Ferrari Challenge NA
|Gara 1
|30′ + 1 Giro
|11:30 – 11:55
|F1 Clienti & Sport Prototipi Clienti (Gruppo A)
|Prove Private
|25′
|12:00 – 12:25
|F1 Clienti & Sport Prototipi Clienti (Gruppo B)
|Prove Private
|25′
|12:55 – 13:25
|Ferrari Challenge EU (Trofeo Pirelli & AM)
|Gara 1
|30′ + 1 Giro
|14:00 – 14:25
|XX Programme (FXX K)
|Prove Private
|25′
|14:30 – 14:55
|XX Programme (599XX & FXX)
|Prove Private
|25′
|15:25 – 15:55
|Ferrari Challenge EU (Coppa Shell & AM)
|Gara 1
|30′ + 1 Giro
|16:30 – 16:55
|F1 Clienti & Sport Prototipi Clienti (Gruppo A)
|Prove Private
|25′
|17:00 – 17:25
|F1 Clienti & Sport Prototipi Clienti (Gruppo B)
|Prove Private
|25′
|17:30 – 18:00
|Corse Clienti
|Sponsor Hot Laps
|30′
Venerdì 20 novembre
|Orario
|Categoria
|Sessione
|Durata / Formato
|08:20 – 08:50
|XX Programme, F1 Clienti, Sport Prototipi Clienti
|Track Recognition
|30′
|09:00 – 09:25
|F1 Clienti & Sport Prototipi Clienti (Gruppo A)
|Prove Private
|25′
|09:30 – 09:55
|F1 Clienti & Sport Prototipi Clienti (Gruppo B)
|Prove Private
|25′
|10:25 – 10:55
|Ferrari Challenge EU (Coppa Shell & AM)
|Gara 2
|30′ + 1 Giro
|11:30 – 11:55
|XX Programme (FXX K)
|Prove Private
|25′
|12:00 – 12:25
|XX Programme (599XX & FXX)
|Prove Private
|25′
|12:55 – 13:25
|Ferrari Challenge EU (Trofeo Pirelli & AM)
|Gara 2
|30′ + 1 Giro
|14:00 – 14:25
|F1 Clienti & Sport Prototipi Clienti (Gruppo A)
|Prove Private
|25′
|14:30 – 14:55
|F1 Clienti & Sport Prototipi Clienti (Gruppo B)
|Prove Private
|25′
|15:25 – 15:55
|Ferrari Challenge NA
|Gara 2
|30′ + 1 Giro
|16:30 – 16:55
|XX Programme (FXX K)
|Prove Private
|25′
|17:00 – 17:25
|XX Programme (599XX & FXX)
|Prove Private
|25′
|17:30 – 18:00
|Corse Clienti
|Sponsor Hot Laps
|30′
Sabato 21 novembre
|Orario
|Categoria
|Sessione
|Durata
|08:20 – 08:50
|Club Competizioni GT
|Track Recognition
|30′
|09:00 – 09:25
|XX Programme (FXX K)
|Prove Private
|25′
|09:30 – 09:55
|XX Programme (599XX & FXX)
|Prove Private
|25′
|10:05 – 10:35
|Finale Mondiale Coppa Shell AM
|Qualifiche
|30′
|10:50 – 11:15
|F1 Clienti & Sport Prototipi Clienti (Gruppo A)
|Prove Private
|25′
|11:20 – 11:45
|F1 Clienti & Sport Prototipi Clienti (Gruppo B)
|Prove Private
|25′
|11:55 – 12:25
|Finale Mondiale Coppa Shell
|Qualifiche
|30′
|12:40 – 13:35
|Club Competizioni GT
|Prove Private
|55′
|13:45 – 14:10
|XX Programme (FXX K)
|Prove Private
|25′
|14:15 – 14:40
|XX Programme (599XX & FXX)
|Prove Private
|25′
|14:50 – 15:20
|Finale Mondiale Trofeo Pirelli & AM
|Qualifiche
|30′
|15:35 – 16:00
|F1 Clienti & Sport Prototipi Clienti (Gruppo A)
|Prove Private
|25′
|16:05 – 16:30
|F1 Clienti & Sport Prototipi Clienti (Gruppo B)
|Prove Private
|25′
|16:40 – 16:50
|XX Programme
|Media Hot Laps
|10′
|16:55 – 17:55
|Corse Clienti
|Sponsor Hot Laps
|60′
Domenica 22 novembre (Giorno delle Finali)
|Orario
|Categoria
|Sessione
|Durata / Formato
|08:30 – 09:25
|Club Competizioni GT
|Prove Private
|55′
|09:55 – 10:25
|🏆 FINALE MONDIALE Coppa Shell AM
|GARA
|30′ + 1 Giro
|10:55 – 11:15
|XX Programme (599XX & FXX)
|Prove Private
|20′
|11:20 – 11:40
|F1 Clienti & Sport Prototipi Clienti (Gruppo A)
|Prove Private
|20′
|12:10 – 12:45
|🏆 FINALE MONDIALE Coppa Shell
|GARA
|30′ + 1 Giro
|13:10 – 13:30
|XX Programme (FXX K)
|Prove Private
|20′
|13:35 – 13:55
|F1 Clienti & Sport Prototipi Clienti (Gruppo B)
|Prove Private
|20′
|14:25 – 15:05
|🏆 FINALE MONDIALE Trofeo Pirelli & AM
|GARA
|30′ + 1 Giro
|15:30 – 15:50
|Owners Parade
|Attività Clienti
|20′
|16:00
|Ferrari Show & Foto Ufficiale
|Spettacolo
|–
|17:45 – 18:15
|Corse Clienti
|Sponsor Hot Laps
|30′
Lunedì 23 novembre
|Orario
|Categoria
|Sessione
|Durata
|09:00 – 13:00
|Club Competizioni GT
|Prove Private
|240′
|14:00 – 18:00
|Club Competizioni GT
|Prove Private
|240′
Fonte | Ferrari