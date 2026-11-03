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Finali Mondiali Ferrari 2026: programma dell’evento di Barcellona

Le Finali Mondiali Ferrari 2026 si svolgeranno dal 17 al 23 novembre al Circuit de Barcelona-Catalunya, per la prima volta a Barcellona. La 34ª edizione riunirà oltre 200 vetture del Cavallino tra Ferrari Challenge, Club Competizioni GT, XX Programme, F1 Clienti e Sport Prototipi Clienti. Domenica 22 novembre gare iridate, Owners Parade e Ferrari Show chiuderanno l’evento.

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Ferrari Finali Mondiali Barcellona
Foto Ferrari

Si avvicina la grande festa “rossa”, con le Finali Mondiali Ferrari 2026. Purtroppo non ci sarà alcun titolo da celebrare, ma il mito del “cavallino rampante” è così forte da brillare pure in assenza di freschi successi iridati.

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L’appuntamento con la passione è fissato per i giorni dal 17 al 23 novembre, con centinaia di auto del marchio coinvolte nell’evento, per la prima volta in scena al Circuit de Barcelona-Catalunya. L’impianto spagnolo, per una settimana, sarà al centro della passione per le vetture della casa di Maranello, nelle varie declinazioni.

Quella di quest’anno sarà la 34ª edizione delle Finali Mondiali Ferrari. Per la nuova collocazione geografica si scriverà una pagina inedita nella storia del prestigioso rendez-vous. Nel corso dell’evento, sarà possibile ammirare in pista oltre 200 creature del “cavallino rampante“, protagoniste di un programma che riunirà le diverse espressioni del mondo Corse Clienti.

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Ad aprire le danze ci penseranno i test privati di Club Competizioni GT, in programma da martedì 17 novembre a lunedì 23 novembre. Il programma fruibile dal pubblico prenderà invece inizio nella giornata di mercoledì 18 novembre, con il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe e North America. Per i protagonisti di entrambe le serie, sarà il settimo e ultimo round stagionale.

Forte interesse si profila per le date di giovedì 19 e venerdì 20 saranno, con molti appuntamenti in calendario. Previste, per quelle giornate, le sfide conclusive dei campionati monomarca europeo e nordamericano insieme ai programmi di attività non competitive di XX Programme, F1 Clienti e Sport Prototipi Clienti.

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Ancora più alto il livello di coinvolgimento atteso per sabato 21 novembre, quando le Finali Mondiali Ferrari entreranno nel vivo, con le qualifiche delle categorie Trofeo Pirelli e Coppa Shell del Ferrari Challenge. Insieme a questi appuntamenti col cronometro andranno in scena le attività di Club Competizioni GT, con la più recente vettura presentata in occasione dei Ferrari Racing Days di Budapest, lo scorso settembre.

Il momento clou, per il pubblico ed anche per gli stessi protagonisti, sarà però nella giornata di domenica 22 novembre, quando si svolgeranno le gare per assegnare i titoli mondiali del Ferrari Challenge, insieme all’Owners Parade e al Ferrari Show, con vetture rappresentative dell’universo Endurance e delle attività Corse Clienti, che chiuderà il programma con uno spettacolo ad alto indice di adrenalina. Sarà uno spettacolo di colori, suoni, bellezza e prestazioni, dedicato alle diverse espressioni della passione Ferrari.

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Programma e orari delle Finali Mondiali Ferrari

Finali Mondiali Ferrari 2023 Mugello

Di seguito trovate la guida completa con tutti gli orari dei briefing, delle prove libere, delle qualifiche e delle attesissime gare.

📌 Briefing

  • Martedì 17 novembre
    • 08:00 – Club Challenge
    • 18:00 – Ferrari Challenge (Team Manager)
  • Mercoledì 18 novembre
    • 08:00 – Ferrari Challenge NA
    • 09:15 – Ferrari Challenge EU (Trofeo Pirelli + Trofeo Pirelli AM)
    • 10:30 – Ferrari Challenge EU (Coppa Shell + Coppa Shell AM)
    • 18:15 – XX Programme, F1 Clienti, Sport Prototipi Clienti
  • Giovedì 19 novembre
    • 07:45 e 17:45 – XX Programme, F1 Clienti, Sport Prototipi Clienti
  • Sabato 21 novembre
    • 11:40 – Club Competizioni GT

📅 Calendario e Orari delle Sessioni

Martedì 17 novembre

OrarioCategoriaSessioneDurata
09:00 – 13:00Club ChallengeProve Private240′
14:00 – 18:00Club ChallengeProve Private240′

Mercoledì 18 novembre

OrarioCategoriaSessioneDurata
09:00 – 10:00Ferrari Challenge NAProve Libere60′
10:15 – 11:15Ferrari Challenge EU (Trofeo Pirelli & AM)Prove Libere60′
11:30 – 12:30Ferrari Challenge EU (Coppa Shell & AM)Prove Libere60′
12:45 – 13:45Corse ClientiShakedown60′
14:00 – 14:30Ferrari Challenge NAQualifiche30′
14:45 – 15:15Ferrari Challenge EU (Trofeo Pirelli & AM)Qualifiche30′
15:30 – 16:00Ferrari Challenge EU (Coppa Shell & AM)Qualifiche30′
16:30 – 17:30Corse ClientiShakedown60′

Giovedì 19 novembre

OrarioCategoriaSessioneDurata / Formato
08:20 – 08:50XX Programme, F1 Clienti, Sport Prototipi ClientiTrack Recognition30′
09:00 – 09:25XX Programme (FXX K)Prove Private25′
09:30 – 09:55XX Programme (599XX & FXX)Prove Private25′
10:25 – 10:55Ferrari Challenge NAGara 130′ + 1 Giro
11:30 – 11:55F1 Clienti & Sport Prototipi Clienti (Gruppo A)Prove Private25′
12:00 – 12:25F1 Clienti & Sport Prototipi Clienti (Gruppo B)Prove Private25′
12:55 – 13:25Ferrari Challenge EU (Trofeo Pirelli & AM)Gara 130′ + 1 Giro
14:00 – 14:25XX Programme (FXX K)Prove Private25′
14:30 – 14:55XX Programme (599XX & FXX)Prove Private25′
15:25 – 15:55Ferrari Challenge EU (Coppa Shell & AM)Gara 130′ + 1 Giro
16:30 – 16:55F1 Clienti & Sport Prototipi Clienti (Gruppo A)Prove Private25′
17:00 – 17:25F1 Clienti & Sport Prototipi Clienti (Gruppo B)Prove Private25′
17:30 – 18:00Corse ClientiSponsor Hot Laps30′

Venerdì 20 novembre

OrarioCategoriaSessioneDurata / Formato
08:20 – 08:50XX Programme, F1 Clienti, Sport Prototipi ClientiTrack Recognition30′
09:00 – 09:25F1 Clienti & Sport Prototipi Clienti (Gruppo A)Prove Private25′
09:30 – 09:55F1 Clienti & Sport Prototipi Clienti (Gruppo B)Prove Private25′
10:25 – 10:55Ferrari Challenge EU (Coppa Shell & AM)Gara 230′ + 1 Giro
11:30 – 11:55XX Programme (FXX K)Prove Private25′
12:00 – 12:25XX Programme (599XX & FXX)Prove Private25′
12:55 – 13:25Ferrari Challenge EU (Trofeo Pirelli & AM)Gara 230′ + 1 Giro
14:00 – 14:25F1 Clienti & Sport Prototipi Clienti (Gruppo A)Prove Private25′
14:30 – 14:55F1 Clienti & Sport Prototipi Clienti (Gruppo B)Prove Private25′
15:25 – 15:55Ferrari Challenge NAGara 230′ + 1 Giro
16:30 – 16:55XX Programme (FXX K)Prove Private25′
17:00 – 17:25XX Programme (599XX & FXX)Prove Private25′
17:30 – 18:00Corse ClientiSponsor Hot Laps30′

Sabato 21 novembre

OrarioCategoriaSessioneDurata
08:20 – 08:50Club Competizioni GTTrack Recognition30′
09:00 – 09:25XX Programme (FXX K)Prove Private25′
09:30 – 09:55XX Programme (599XX & FXX)Prove Private25′
10:05 – 10:35Finale Mondiale Coppa Shell AMQualifiche30′
10:50 – 11:15F1 Clienti & Sport Prototipi Clienti (Gruppo A)Prove Private25′
11:20 – 11:45F1 Clienti & Sport Prototipi Clienti (Gruppo B)Prove Private25′
11:55 – 12:25Finale Mondiale Coppa ShellQualifiche30′
12:40 – 13:35Club Competizioni GTProve Private55′
13:45 – 14:10XX Programme (FXX K)Prove Private25′
14:15 – 14:40XX Programme (599XX & FXX)Prove Private25′
14:50 – 15:20Finale Mondiale Trofeo Pirelli & AMQualifiche30′
15:35 – 16:00F1 Clienti & Sport Prototipi Clienti (Gruppo A)Prove Private25′
16:05 – 16:30F1 Clienti & Sport Prototipi Clienti (Gruppo B)Prove Private25′
16:40 – 16:50XX ProgrammeMedia Hot Laps10′
16:55 – 17:55Corse ClientiSponsor Hot Laps60′

Domenica 22 novembre (Giorno delle Finali)

OrarioCategoriaSessioneDurata / Formato
08:30 – 09:25Club Competizioni GTProve Private55′
09:55 – 10:25🏆 FINALE MONDIALE Coppa Shell AMGARA30′ + 1 Giro
10:55 – 11:15XX Programme (599XX & FXX)Prove Private20′
11:20 – 11:40F1 Clienti & Sport Prototipi Clienti (Gruppo A)Prove Private20′
12:10 – 12:45🏆 FINALE MONDIALE Coppa ShellGARA30′ + 1 Giro
13:10 – 13:30XX Programme (FXX K)Prove Private20′
13:35 – 13:55F1 Clienti & Sport Prototipi Clienti (Gruppo B)Prove Private20′
14:25 – 15:05🏆 FINALE MONDIALE Trofeo Pirelli & AMGARA30′ + 1 Giro
15:30 – 15:50Owners ParadeAttività Clienti20′
16:00Ferrari Show & Foto UfficialeSpettacolo
17:45 – 18:15Corse ClientiSponsor Hot Laps30′

Lunedì 23 novembre

OrarioCategoriaSessioneDurata
09:00 – 13:00Club Competizioni GTProve Private240′
14:00 – 18:00Club Competizioni GTProve Private240′

Fonte | Ferrari

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