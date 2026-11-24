Da Tangeri a Chefchaouen, tra traffico urbano, tornanti di montagna e alcuni tratti resi umidi dalla pioggia: questo è l’itinerario scelto per uno dei primi test su strada della Grizzly Fastback, lanciata a novembre sul mercato marocchino insieme alla Grizzly. Al volante, un giornalista de L’Observateur Automobiles ha descritto, in un video, il comportamento della versione 1.2 Hybrid da 145 CV, dotata di cerchi in lega da 18 pollici. Tra gli aspetti che lo hanno colpito maggiormente figurano la silenziosità di marcia, la capacità delle sospensioni di assorbire le irregolarità del manto stradale e lo spazio disponibile nella parte posteriore, nonostante la linea del tetto molto inclinata.

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Fiat Grizzly Fastback: comportamento su strada e abitabilità

Sulle strade del nord del Marocco, la Grizzly Fastback ha convinto soprattutto per il suo comfort. Secondo il giornalista che ha effettuato la prova, dossi e irregolarità risultano appena percettibili, anche per chi siede dietro. Quando la strada sale e si susseguono le curve, la carrozzeria mostra un rollio contenuto. Il giornalista ha inoltre elogiato la stabilità del veicolo, in particolare nelle rotatorie, e ha giudicato rassicurante l’impianto frenante. Di contro, il sistema di mantenimento della corsia è apparso meno convincente, intervenendo in modo più brusco di quanto il conducente avrebbe desiderato.

La linea del tetto salta subito all’occhio osservando l’auto di profilo, mentre, al buio, il giornalista ha apprezzato particolarmente la firma luminosa. Questa stessa linea si fa notare anche alla guida, quando si consulta lo specchietto retrovisore interno: il lunotto molto inclinato limita infatti la visibilità posteriore. Aprendo il portellone, tuttavia, si scopre un bagagliaio da 608 litri. È inoltre dotata di un doppio fondo, pratico per separare gli oggetti che si desidera tenere a portata di mano dai bagagli più ingombranti.

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La prova ha fornito indicazioni concrete anche sulle condizioni di viaggio nella parte posteriore. Una persona alta 1,86 m può accomodarsi nei posti laterali e infilare i piedi sotto il sedile anteriore. È nel posto centrale che la differenza si avverte maggiormente, soprattutto nei lunghi tragitti. Per questo motivo, L’Observateur Automobiles ritiene che la Grizzly Fastback sia più confortevole quando ospita quattro passeggeri. Inoltre, il divanetto posteriore è privo di bracciolo, un elemento che chi ha effettuato la prova avrebbe apprezzato, proprio in vista dei lunghi viaggi.

All’anteriore, la plancia si sviluppa in senso orizzontale, integrando schermi affiancati e diversi vani portaoggetti per il telefono o piccoli oggetti. Sono presenti prese USB-C, ma il cassetto portaoggetti non è refrigerato. La posizione di guida si è rivelata comoda, grazie a sedili ben progettati e a un’altezza dal tetto sufficiente, anche per le persone di statura elevata. Alcune riserve riguardano tuttavia la console centrale: la sua parte inferiore è difficilmente accessibile dal posto guida e il rivestimento rigido può risultare fastidioso se vi si appoggia il ginocchio.

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Nel corso di questa prova in Marocco, alcuni dettagli significativi emergono passando da un posto all’altro. Chi guida noterà le dimensioni ridotte del lunotto posteriore e gli interventi del sistema di mantenimento della corsia. Al contrario, i passeggeri che siedono ai posti laterali posteriori beneficiano di sospensioni efficaci e dispongono di spazio sufficiente per distendere le gambe. È il quinto passeggero a dover compiere il maggiore sforzo di adattamento; Per quanto riguarda i bagagli, il doppio fondo consente di ottimizzare il bagagliaio, anche quando si desidera mantenere un piano di carico libero.