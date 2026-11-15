Leapmotor B05 da 23.900 euro, le offerte di novembre 2026 con 4.000 euro di sconto

A novembre, è possibile acquistare una Leapmotor B05 in Italia a partire da 23.900 euro. Si tratta del prezzo dell’allestimento “Life” dotato della batteria più piccola. Per ottenere un’autonomia maggiore, è possibile mantenere lo stesso allestimento aggiungendo un supplemento di 2.500 euro. Sul prezzo di listino di tutte e tre le versioni viene applicato uno sconto di 4.000 euro. Per usufruire di queste promozioni, è necessario essere un cliente privato, firmare il contratto entro il 30 novembre 2026 e disporre di un veicolo da dare in permuta o da rottamare.

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Leapmotor B05: differenze tra gli allestimenti “Life” e “Design”

a Life da 56,2 kWh, a listino a 27.900 euro, arriva a 401 km di autonomia WLTP. Con la batteria da 67,1 kWh si sale a 482 km, mentre il prezzo passa a 26.400 euro dai 30.400 di listino. Al volante, il dato che accomuna le due versioni è lo scatto da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi, con lo stesso motore da 218 CV.

Presso una colonnina di ricarica, Leapmotor dichiara un tempo di 16 minuti per passare dal 30% all’80% di carica con la batteria più piccola, che accetta una potenza fino a 140 kW. La batteria a maggiore capacità, invece, supporta fino a 174 kW e richiede 17 minuti per la stessa operazione.

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Si tratta della medesima batteria presente nell’allestimento Design, proposto a 28.400 euro anziché 32.400 euro. In questo caso, il sovrapprezzo di 2.000 euro rispetto all’allestimento «Life» (a parità di autonomia) è giustificato da una dotazione superiore, che include, tra l’altro, un rivestimento in similpelle «Shadow Grey» al posto del tessuto.

Per la versione «Life» dotata di batteria da 56,2 kWh, è disponibile anche un’offerta di leasing denominata «LeapLease». Il prezzo promozionale è di 18.278 euro IVA esclusa, con un anticipo di 6.760 euro, 35 canoni da 179 euro e un’opzione di acquisto finale pari a 10.061 euro, anch’essa IVA esclusa. Il tasso debitore fisso è del 6,99%, mentre il TAEG è pari al 9,57%.

La prima apparizione pubblica della B05 risale al settembre 2025. Leapmotor l’ha presentata in occasione del salone IAA Mobility di Monaco, contestualmente al debutto europeo del SUV B10. La B05 è entrata a far parte della gamma come compatta elettrica dal carattere sportivo, caratterizzata dalla trazione posteriore e da portiere senza cornice. In Italia, è diventata ordinabile a partire dal 23 aprile 2026, con un prezzo di lancio di 22.900 euro. Il giorno seguente, al salone di Pechino, il marchio ne ha presentato una variante più sportiva, denominata Lafa5 Ultra – nome con cui la B05 viene commercializzata in Cina.