Un ugello del lavavetri rotto, assistenza efficace e mirata, certo, se in cambio si fissa un bavaglio legale. È quanto successo in Turchia, dove il proprietario di una Citroën C4 X Max si è presentato in officina per una visita che sembrava di routine e ne è uscito con una proposta alquanto bizzarra.
Il problema era banale, lo abbiamo detto, dal lavavetri sinistro non usciva liquido. Il centro assistenza Arkas Automotive ha diagnosticato il guasto in fretta e si è offerto di sostituire l’ugello a titolo gratuito. Riparazione standard, di quelle che si chiudono in un quarto d’ora, come riporta Frankuskie.pl. Poi è arrivato un foglio da firmare.
Sempre se il documento circolato online è autentico, il cliente con la sua Citroën C4 X avrebbe dovuto impegnarsi al silenzio più assoluto. Niente stampa, niente radio, niente televisione, niente social, nemmeno con chi un giorno avrebbe comprato la macchina: in caso di nuovo reclamo da parte del futuro acquirente, a risponderne sarebbe stato lui, con le due società libere di avviare una domanda di risarcimento. Il testo prevedeva inoltre la rinuncia irrevocabile a risarcimenti, danni e qualsiasi pretesa, presente o futura, nei confronti di Tofaş e di Arkas.
Nel documento il difetto è descritto con precisione burocratica: «nessuna fuoriuscita di liquido dal tergicristallo sinistro». La riparazione viene presentata come un gesto per la «soddisfazione del cliente». Una soddisfazione che, a quanto pare, andava garantita per iscritto e con una clausola di segretezza. Sembra tutto un po’ troppo esagerato per un ugello di plastica.
Il proprietario ha fatto la cosa più logica: non ha firmato e ha raccontato tutto su X, dove ha pubblicato anche il contenuto dell’impegno. Il caso è diventato virale, ed è facile capire perché.
In Turchia l’importazione e l’assistenza delle Citroën non sono in mano a Stellantis, ma al gruppo Tofaş. Quindi la vicenda riguarda un importatore e una rete locale, non la casa madre. A finire sotto i riflettori, però, è il nome del marchio.
Che la richiesta sia frutto di uno zelo eccessivo di qualche ufficio legale o di una prassi più diffusa, non è dato saperlo. Quel che si sa è che per far tacere un cliente su un lavavetri è stato necessario un accordo di riservatezza.