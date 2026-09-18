DS N°4 si veste da SailGP: livrea speciale per il GP di Ginevra

DS Automobiles porta un po’ di SailGP sulla strada. In occasione del Rolex Switzerland Sail Grand Prix, in programma il 19 e 20 settembre sul Lago di Ginevra, il marchio francese ha presentato una DS N°4 con una livrea speciale ispirata direttamente al catamarano F50 del DS Automobiles SailGP Team France.

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L’idea è quella di creare un legame visivo e tecnico tra due mondi molto diversi, automobile e vela ad alte prestazioni, ma accomunati da alcuni temi centrali: aerodinamica, gestione dell’energia, efficienza e ricerca della massima precisione.

DS N°4, la livrea speciale ispirata al catamarano F50

Il richiamo al team francese è evidente già nei colori. La carrozzeria combina Midnight Blue e Metallic Gold, le due tonalità simbolo del DS Automobiles SailGP Team France, mentre le linee dorate che attraversano la vettura riprendono il profilo dell’ala rigida dell’F50.

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Ci sono poi motivi grafici puntiformi che richiamano dati, traiettorie e flussi aerodinamici, elementi che nel SailGP hanno un peso enorme. Il risultato è una N°4 decisamente diversa dal solito, pensata per trasferire sulla carrozzeria l’idea di velocità e movimento tipica dei catamarani foiling.

Il momento scelto per presentarla non è casuale. Quello di Ginevra sarà l’undicesimo appuntamento del campionato e l’ultima tappa europea della stagione 2026. Dopo la Svizzera resteranno soltanto Dubai e Abu Dhabi.

Il team francese arriva inoltre all’appuntamento con un risultato importante già in tasca. Ad agosto, a Sassnitz, il suo F50 ha raggiunto 107,63 km/h, stabilendo il record assoluto di velocità del SailGP.

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Sul fronte automobilistico, la DS N°4 continua invece a puntare su una gamma particolarmente ampia. È disponibile nelle versioni Hybrid 145, Plug-in Hybrid 240, E-Tense completamente elettrica e BlueHDi 130 Automatic, offrendo quindi più soluzioni per esigenze molto diverse.

Per DS Automobiles, la collaborazione con K-Challenge viene utilizzata anche per lavorare su temi come aerodinamica, materiali ed efficienza energetica. Dopo l’esperienza maturata in Formula E, il marchio vede quindi anche il mondo della vela come un altro laboratorio da cui raccogliere idee e soluzioni da trasferire, nel tempo, sulle proprie auto di serie.