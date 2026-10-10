DS N°7: il trionfo del silenzio al centro del nuovo spot

La DS N°7 è un’auto che punta a garantire i migliori livelli di comfort a chi sta a bordo, anche sul piano acustico. Il silenzio regalato agli ospiti si spinge oltre la media, ponendo questo crossover multienergia su un piano di riferimento.

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La capacità di garantire un ambiente ovattato, che mette al riparo dai rumori esterni, viene evidenziata nella nuova campagna pubblicitaria dedicata alla DS N°7, ora giunta anche in Italia.

Lo spot è accompagnato dal remix del brano “It’s Oh So Quiet” di Björk ed enfatizza il contrasto fra la città frenetica e l’ambiente sereno garantito a bordo di DS N°7, nel cui abitacolo si è isolati dalle infelici contaminazioni provenienti dal mondo circostante.

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La casa automobilistica francese del gruppo Stellantis ha scelto questo messaggio per enfatizzare una delle doti della DS N°7, che sposa al meglio la filosofia premium, anche sul fronte del comfort acustico. Il claim del film è “Passa alla modalità silenziosa“.

Nei fotogrammi scorrono una serie di soggetti esterni che diventano uno spettacolo di mimi, per la capacità del SUV assemblato a Melfi di mettere al riparo dai rumori esterni. Un plus di grande importanza per chi vuole isolarsi il più possibile dalla frenesia quotidiana. Il silenzio, del resto, è un grande valore; merita di essere rotto solo per le cose di cui valga veramente la pena farsi carico, che non sono certo i casini urbani.

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DS N°7 è un modello premium che interpreta una nuova visione dell’arte francese del viaggio. Su questa vettura il comfort di prima classe, la serenità e l’efficienza si incontrano in modo naturale. Ogni viaggio, anche nei contesti più rumorosi, si trasforma in un’esperienza improntata alla calma e al benessere. Lo spot scelto per enfatizzare questa caratteristica prende vita in una città invasa dal rumore, dallo stress e da una frenesia continua.

Quando il conducente sale a bordo della sua DS N°7, nella tela circostante si susseguono le distrazioni e le tensioni che scandiscono i ritmi della vita quotidiana. Una volta chiuse le porte, tutto cambia. I mimi danno forma ai disturbi uditivi di ogni giorno, rendendoli visibili senza farli sentire, perché dentro la DS N°7 prevale la calma.

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Molto riuscita l’impostazione di questa campagna pubblicitaria, che mette in risalto con grande talento espositivo il tema del comfort acustico garantito dallo Sport Utility Vehicle francese.

Fonte | Stellantis