La Jeep Wrangler Commando 392 esposta al SEMA di Las Vegas ha cambiato proprietario per la cifra di 174.000 dollari. L’asta, tenutasi sulla piattaforma Bring a Trailer, si è conclusa domenica 22 novembre dopo 48 offerte, senza prezzo di riserva. Il contachilometri segnava appena 220 miglia, ovvero poco più di 350 chilometri. Il ricavato dell’asta, insieme alla commissione dell’acquirente, sarà devoluto all’USO, un’organizzazione che sostiene i militari statunitensi e le loro famiglie.

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Jeep Wrangler Commando 392: cosa si è aggiudicato l’acquirente?

Prima di arrivare al SEMA, il veicolo era una Wrangler Moab 392 a quattro porte. FOX Factory ha preso in carico l’auto quando era ancora nuova e l’ha trasformata in uno dei 250 esemplari del modello “Commando”, una serie pensata specificamente per i militari in servizio e i veterani. Per questo specifico esemplare, l’asta era aperta a tutti. Il veicolo si distingue per la sua colorazione verde militare lucido, le portiere tubolari in tinta e la capote color sabbia. Sul cofano, accanto alla scritta “Commando”, è presente il logo dell’USO.

Il numero 392 fa riferimento alla cilindrata, espressa in pollici cubi, del motore V8 Hemi da 6,4 litri. FOX Factory ha aggiunto un compressore volumetrico Whipple e un sistema di scarico MagnaFlow. La potenza dichiarata è di 705 cavalli americani (circa 715 CV), scaricati a terra tramite un cambio automatico a otto rapporti. Fuori dall’asfalto, il veicolo si affida al sistema di trazione integrale Selec-Trac e a differenziali bloccabili, sia all’anteriore che al posteriore.

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È inoltre possibile scollegare la barra stabilizzatrice anteriore, garantendo così una maggiore libertà di movimento alle ruote sui terreni accidentati. Di profilo, saltano subito all’occhio gli pneumatici Nitto da 37 pollici montati su cerchi color bronzo da 17 pollici.

L’altezza da terra è stata aumentata di quasi nove centimetri e il veicolo è dotato di ammortizzatori FOX con serbatoi separati. Una ruota di scorta delle stesse dimensioni è visibile anche all’interno, fissata nella parte posteriore dell’abitacolo. All’anteriore è presente un verricello Warn, mentre il sottoscocca è protetto da piastre che salvaguardano le componenti meccaniche durante il superamento di zone rocciose.

I sedili anteriori sono rivestiti in pelle nera e color sabbia, con la scritta Commando ricamata; sono inoltre regolabili elettricamente e riscaldabili. Al centro della plancia spicca lo schermo Uconnect da 12,3 pollici; la dotazione comprende anche una telecamera per la retromarcia e un sistema audio Alpine.

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Sebbene la Jeep si trovi attualmente in California, sarà Helfman Dodge, una concessionaria con sede in Texas, a gestire le pratiche burocratiche relative alla consegna. Per l’aggiudicatario, le modalità di pagamento prevedono due versamenti distinti: uno per il Wrangler vero e proprio e l’altro per l’elaborazione firmata FOX Factory.