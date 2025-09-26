Nuova Fiat 500e: potrebbe arrivare in anticipo insieme alla nuova Fiat Pandina

Nuova Fiat 500e è la futura generazione della city car elettrica prodotta a Mirafiori che è stata ufficialmente confermata dai vertici della casa automobilistica torinese e il cui arrivo è previsto entro il 2030. Secondo le ultime indiscrezioni è possibile che il suo debutto possa essere anticipato di qualche anno al pari di quello che potrebbe accadere con la nuova Fiat Pandina che sarà prodotta a Pomigliano al posto dell’attuale Panda. Per queste due auto si parla del 2028 o forse addirittura di fine 2027 come momento più probabile per il loro arrivo.

Voci di corridoio ipotizzano che il debutto della nuova Fiat 500e possa essere anticipato di qualche anno come per la Pandina

Come confermato ufficialmente da Stellantis la nuova Fiat 500e sarà prodotta sempre a Mirafiori e rappresenterà dunque un modello fondamentale per lo stabilimento e più in generale per la produzione di auto di Stellantis nel nostro paese al pari della nuova Fiat Pandina a Pomigliano. Al momento si conosce poco della nuova Fiat 500e, ma le prime indiscrezioni parlano di un restyling che aggiornerà il design senza stravolgerlo. La vettura adotterà una nuova piattaforma e potrebbe crescere nelle dimensioni, arrivando persino a offrire 5 porte: una novità che la renderebbe più spaziosa e adatta anche alle famiglie.

Oltre all’aspetto estetico, sono attesi importanti progressi nelle prestazioni e soprattutto nell’autonomia, che dovrebbe migliorare sensibilmente rispetto all’attuale generazione. Gran parte di queste evoluzioni dipenderà dalle tecnologie disponibili entro il 2027, anno in cui è previsto l’arrivo della nuova versione. Le aspettative sono alte, perché il prossimo modello promette di portare la Fiat 500 in una nuova era di comfort, efficienza e versatilità.