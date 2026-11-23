La prima simulazione di gara dell’Opel GSE Formula E Team si è svolta sotto la pioggia. Mercoledì, sul circuito di Jarama, Mitch Evans si è portato al comando durante una sessione caratterizzata dall’ingresso della safety car. Questo è l’aspetto saliente del resoconto pubblicato da Opel al termine dei test di venerdì 20 novembre. Il team ha completato sei sessioni, per un totale di 18 ore di attività in pista, con Mitch Evans e Théo Pourchaire al volante della Opel GSE 27FE.

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Opel GSE 27FE: le lezioni apprese dal team durante i tre giorni a Jarama

Per Opel, questo ritorno nei pressi di Madrid ha assunto un significato particolare. Otto mesi prima, a margine dell’E-Prix nella capitale spagnola, il marchio aveva annunciato il proprio ingresso in Formula E.

Questa volta, a Jarama, era presente una monoposto con i colori Opel, al fianco di tutti gli avversari che la squadra dovrà affrontare. Per il team principal Jörg Schrott, dopo il lavoro in galleria del vento, al simulatore e al banco prova, si è trattato dell’occasione ideale per osservare il funzionamento del gruppo durante una simulazione in condizioni reali, con altre vetture in pista

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Questi test hanno segnato anche il primo confronto collettivo con le monoposto GEN4. Evans e Pourchaire hanno sperimentato i due formati previsti per il 2027: l’E-Prix e l’E-Prix Unleashed. Tali formati comportano variazioni nella durata delle gare e nelle configurazioni aerodinamiche, aspetti con cui i team devono ora familiarizzare.

Per Opel, l’obiettivo era anche capire come reagire di fronte a situazioni complesse da replicare durante i test privati, come una ripartenza dopo l’intervento della safety car su pista bagnata. Jörg Schrott ha attribuito molta più importanza al lavoro collaborativo tra piloti, ingegneri e meccanici che alla posizione ottenuta da Evans in una singola simulazione.

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I due piloti sono arrivati ​​con background differenti. Evans, forte di dieci stagioni in Formula E, ha potuto fornire agli ingegneri dei riscontri, in particolare sull’organizzazione del team durante le sessioni. A suo avviso, le basi sono solide, con margini di miglioramento sia in termini di prestazioni che di lavoro ai box. Per Pourchaire, al suo primo test ufficiale pre-campionato nella categoria, la priorità era accumulare chilometraggio e abituarsi a gestire la monoposto in mezzo al gruppo. Opel ha inoltre invitato oltre 80 concessionari spagnoli sul circuito di Jarama; a guidarli in pista è stata la collaudatrice Sophia Flörsch, al volante di una Mokka GSE di serie.

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In un comunicato diffuso venerdì, Opel ha indicato Città del Messico come prossima tappa per le proprie monoposto e le relative attrezzature. Il calendario prevede l’apertura della stagione il 16 gennaio 2027 presso l’Autódromo Hermanos Rodríguez, evento che segnerebbe il primo E-Prix nella storia del marchio. Tuttavia, il programma è oscurato da indiscrezioni che ipotizzano un possibile ritiro di Stellantis da diverse competizioni, inclusa la Formula E. Al mattino del 23 novembre, l’eventualità di uno stop si basa esclusivamente su notizie apparse sulla stampa, in attesa di comunicazioni ufficiali.