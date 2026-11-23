Fiat Grande Panda debutta nel mercato dell’Algeria. La vettura viene prodotta a Tafraoui, nella provincia di Orano. Per il lancio, Fiat El Djazaer ha scelto un 1.2 benzina da 72 CV con cambio manuale a cinque marce. Due gli allestimenti previsti, Pop e La Prima, con prezzi a partire da 2.949.000 dinari algerini, pari a circa 19.000 euro.

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Fiat Grande Panda in Algeria, cosa cambia tra Pop e La Prima

La Pop dispone del quadro strumenti digitale da 10 pollici e una postazione per lo smartphone. Sulla La Prima arrivano lo schermo centrale da 10,25 pollici con Android Auto e Apple CarPlay, la retrocamera e i sensori di parcheggio anteriori e posteriori. All’esterno si riconosce per i fari PXL LED, le barre sul tetto e i cerchi in lega da 16 pollici. Al lancio si può scegliere tra due colori, Lago Blue e Gelato White.

La Grande Panda è lunga 3,99 metri, può ospitare cinque passeggeri e dispone di un bagagliaio da 361 litri. L’abitacolo offre inoltre dieci litri di spazio nei vani portaoggetti, tre dei quali raggruppati in un unico scomparto. Le sue forme angolari e la scritta “Panda” in rilievo sulle portiere richiamano l’utilitaria disegnata da Giorgetto Giugiaro e presentata nel 1980. All’interno si trova anche un omaggio a Torino: il profilo degli schermi riprende la forma della pista di prova situata sul tetto dello stabilimento del Lingotto.

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Per lo stabilimento di Tafraoui, questo lancio rappresenta un’importante tappa industriale. Fiat presenta la Grande Panda come il primo veicolo prodotto in Algeria secondo il sistema CKD, che prevede l’invio dei componenti sotto forma di pezzi staccati, da assemblare poi in loco. Secondo il costruttore, il tasso di integrazione locale supera il 20%. La produzione comporta dunque operazioni e approvvigionamenti di provenienza algerina; si tratta di un aspetto del progetto attraverso il quale Stellantis intende sviluppare la filiera industriale attorno allo stabilimento di Orano.

Fiat El Djazaer contatterà inoltre le persone che si erano già prenotate per una Fiat 500 prodotta a Tafraoui. Tali clienti avranno la possibilità di trasferire la propria richiesta sulla Grande Panda. Per i privati ​​sono previste due formule di finanziamento: il credito classico e una soluzione conforme ai principi della finanza islamica.