Stellantis ha iniziato la settimana toccando un nuovo minimo a Piazza Affari. Lunedì 23 novembre, alle 9:15, il titolo veniva scambiato a 3,104 euro, in calo dello 0,85% e al di sotto della soglia di 3,114 euro registrata nella seduta di venerdì. La settimana precedente si era chiusa con dieci sedute consecutive in ribasso, segnate da una perdita di circa l’11%. Rispetto ai 9,461 euro raggiunti nell’ultima seduta del 2025, il calo complessivo si attesta ora intorno al 67%. La capitalizzazione di mercato del gruppo è scesa a circa 9 miliardi di euro.

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Stellantis: perché RBC e Oddo BHF hanno rivisto al ribasso le loro previsioni

A pochi giorni dalla pubblicazione dei dati sulle immatricolazioni in Europa, RBC Capital Markets ha ridotto del 25% il suo obiettivo di prezzo (target price) per Stellantis, portandolo da 4 a 3 euro. Questa revisione, a firma di Tom Narayan, datata 19 novembre e diffusa il giorno seguente, mantiene la raccomandazione “sector perform”, che suggerisce una performance attesa in linea con quella del settore. Il nuovo obiettivo si colloca poco più del 3% al di sotto del prezzo osservato lunedì mattina. Per RBC, il controllo dei costi rimane una delle leve fondamentali per ripristinare i margini, in un contesto in cui la domanda cinese si indebolisce e i costruttori cinesi guadagnano terreno in Europa.

Tre giorni prima di RBC, anche Oddo BHF aveva abbassato il proprio obiettivo di prezzo a 3 euro (rispetto ai 4,50 euro precedenti), declassando al contempo la raccomandazione da “neutrale” a “underperform”. Si è trattato della seconda revisione al ribasso in meno di tre settimane.

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La banca esprime particolare preoccupazione per l’orizzonte 2027, un periodo in cui l’aumento dei costi delle materie prime e dei componenti elettronici potrebbe assorbire parte dei risparmi previsti da Stellantis. Secondo i dati riportati da Milano Finanza, Oddo stima un margine operativo dell’1,6% a fronte del 2,3% previsto dal consensus di Visible Alpha e ipotizza un flusso di cassa ancora negativo, pari a 2,2 miliardi di euro.

I risultati del terzo trimestre spiegano perché la generazione di cassa sia un indicatore monitorato con tanta attenzione. A fronte di un fatturato di 37,6 miliardi di euro, Stellantis ha registrato un utile operativo rettificato di 256 milioni di euro, pari a un margine dello 0,7%. Il flusso di cassa disponibile («free cash flow») industriale è rimasto negativo, attestandosi a 4 miliardi di euro. Antonio Filosa punta a un ritorno alla generazione di cassa positiva entro il 2027, con l’obiettivo di superare i 3 miliardi di euro di «free cash flow» industriale nel 2028. Dal canto suo, Oddo prevede una ripresa più lenta per il prossimo esercizio.

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Il prossimo appuntamento è fissato per martedì 24 novembre, con la pubblicazione dei dati dell’ACEA sulle immatricolazioni in Europa relative al mese di ottobre. Per valutare le dinamiche di Stellantis, sarà necessario tenere d’occhio, in particolare, la sua quota di mercato. Il confronto con ottobre 2025 consentirà di stabilire se il gruppo abbia guadagnato o perso terreno rispetto ai concorrenti e di misurare l’impatto dei segnali di debolezza già riscontrati in Italia e in Francia.