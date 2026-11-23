Jean-Éric Vergne ha dominato due sessioni, mentre Nick Cassidy ha fatto segnare il miglior tempo con la configurazione da 450 kW, prima che un incidente interrompesse le prove di venerdì. Questi sono gli aspetti più significativi emersi durante la settimana trascorsa da Citroën Racing sul circuito di Jarama, dove il team ha concluso il suo primo test ufficiale pre-stagionale con la GEN4.

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Citroën Racing: cosa è stato testato a Jarama in vista della Formula E 2027

Per la scuderia francese, queste cinque giornate vicino a Madrid hanno rappresentato soprattutto un’opportunità per analizzare il comportamento della nuova monoposto a confronto con tutti i diretti avversari. Vergne e Cassidy si sono alternati tra uscite brevi e stint più lunghi, consentendo di valutare la capacità della vettura di mantenere il ritmo e gestire l’energia sulla distanza.

Gli ingegneri hanno lavorato sull’affidabilità e sugli assetti aerodinamici, testando al contempo le configurazioni da 450 kW e 600 kW. Questo confronto tra i due livelli di potenza mirava a comprendere l’evoluzione del comportamento della GEN4 e gli aggiustamenti necessari in base alle diverse fasi di un weekend di gara.

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Mercoledì, alcuni scrosci di pioggia intermittenti hanno reso complessa la simulazione pomeridiana. Per il team, è stata l’occasione per testare le scelte relative agli pneumatici e adattare la gestione dell’energia su una pista le cui condizioni mutavano a ogni giro. Vergne ha chiuso in testa l’ultima sessione della giornata, mentre le condizioni del tracciato andavano progressivamente migliorando.

Dal canto suo, Cassidy ha proseguito il proprio programma, fornendo agli ingegneri dati preziosi sui vari assetti testati. Venerdì, 24 monoposto sono scese in pista contemporaneamente per simulare l’«E-Prix Unleashed», un format più breve e maggiormente incentrato sulle prestazioni, che andrà ad affiancare l’E-Prix classico. Per le scuderie, è stata l’occasione di osservare il comportamento delle GEN4 all’interno di un gruppo completo. Nel pomeriggio, prima che un incidente portasse alla chiusura anticipata della sessione, Cassidy ha fatto segnare la miglior prestazione nella configurazione da 450 kW.

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Per Frédéric Espinos, vice team principal e direttore sportivo di Citroën Racing, il bilancio tiene conto anche di quanto accaduto ai box. Con l’ingresso di nuovi membri nel team, il circuito di Jarama ha permesso di testare le procedure e di individuare margini di miglioramento nel coordinamento tra piloti, meccanici e ingegneri. Espinos ha giudicato soddisfacente l’affidabilità della monoposto. Il lavoro prosegue ora con l’analisi dei dati, in vista dell’appuntamento di Città del Messico.

Nel corso della settimana, Citroën ha accolto oltre 70 giornalisti e creatori di contenuti internazionali sul circuito di Jarama. Per l’occasione, Vergne e Cassidy hanno lasciato le GEN4 ai box per spostarsi sulla pista di kart, dove hanno incontrato gli ospiti per l’«AMI Challenge», una sfida al volante della piccola vettura elettrica di serie del marchio.