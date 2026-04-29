Fiat 500e 2026 sbarca negli USA: ecco le novità

La Fiat 500e 2026 arriverà nelle concessionarie statunitensi nell’estate 2026, introducendo la nuova tinta Miami Sunset accanto ai colori già disponibili, tra cui Rose Gold, Tennis Ball, Tuxedo Black, Marine Layer Mist, Ocean Green, Glacier White e Red by (RED). Versione elettrica dell’iconica 500, è tra le BEV più leggere sul mercato, con peso di poco superiore ai 1.360 kg. La city car a due porte offre un’autonomia stimata di 240 km grazie alla batteria da 42 kWh, ricaricabile in circa sei ore con wall box di livello 2 da 11 kW.

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Fiat 500e 2026 aggiungerà un nuovo colore alle sue colorazioni Pop e Icona: Miami Sunset

Fiat 500e 2026 conferma il suo ruolo di city car elettrica dallo stile inconfondibile, capace di restare fedele alla storia della 500 e, allo stesso tempo, di interpretarla con soluzioni moderne. All’esterno mantiene le proporzioni compatte e il carattere iconico del modello, ma introduce dettagli pensati per migliorare efficienza e presenza su strada. Le luci a LED anteriori e posteriori, le maniglie aerodinamiche con apertura elettronica, le calotte degli specchietti in nero lucido e i cerchi da 17 pollici diamantati contribuiscono a darle un’immagine più fresca, elegante e dinamica.

Anche l’abitacolo punta a unire passato e presente. Chi conosce la Fiat 500 ritrova richiami chiari al modello del 1957, come l’inserto del cruscotto, il quadro strumenti arrotondato e il volante a due razze. Sono dettagli che non sembrano semplici citazioni nostalgiche, ma parte di un progetto che vuole portare lo stile italiano dentro un’auto elettrica pensata per la mobilità urbana di oggi.

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All’interno non mancano elementi simbolici legati a Torino, città profondamente legata alla storia Fiat. Lo skyline cittadino compare sul pad di ricarica wireless, mentre sui fanali posteriori si trovano la Mole Antonelliana e la scritta “Made in Turin”. Per il 2026, l’allestimento Pop introduce il cruscotto in tinta con la carrozzeria, mentre sulla versione Icona è previsto di serie il cruscotto color perla, indipendentemente dalla tinta esterna.

La tecnologia è ben integrata nell’esperienza di bordo. Al centro della plancia trova posto uno schermo da 10,25 pollici con sistema Uconnect 5, affiancato da un quadro strumenti digitale da 7 pollici. I sedili sono stati aggiornati nel design e offrono una regolazione a sei vie per il guidatore, compresa quella in altezza, mentre il passeggero anteriore dispone di regolazione a quattro vie. L’obiettivo è rendere la 500e semplice, intuitiva e piacevole da usare ogni giorno.

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La Fiat 500e ha anche un lato originale: accoglie i passeggeri con una melodia digitale e utilizza il sistema AVAS per avvisare i pedoni con “The Sound of 500”, una composizione firmata Flavio Ibba-Marco Gualdi. Un dettaglio pensato per rendere riconoscibile l’auto anche nel silenzio tipico della guida elettrica.

Su strada, la Fiat 500e offre 117 CV e 220 Nm di coppia, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 8,5 secondi. Numeri adatti a una city car brillante e agile, soprattutto in città. La guida con un solo pedale sfrutta motore elettrico e frenata rigenerativa per rallentare e recuperare energia semplicemente modulando l’acceleratore, rendendo più fluida la guida nel traffico.

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La gestione dell’efficienza passa anche dal precondizionamento dell’abitacolo tramite app Connected Services. Il conducente può preparare la temperatura interna prima della partenza e, se l’auto è collegata alla rete, farlo senza incidere sulla carica iniziale della batteria.

Sul fronte ricarica, la 500e può recuperare fino a 50 km di autonomia in circa cinque minuti da una colonnina rapida pubblica da 85 kW. Con ricarica rapida in corrente continua, il passaggio dallo 0 all’80% richiede circa 35 minuti, mentre con una wall box di Livello 2 da 11 kW la ricarica completa richiede circa sei ore. È incluso anche un caricatore di Livello 1 da 1,3 kW con presa standard da 110 V.

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I clienti dei modelli 2024-2026 possono inoltre accedere ai Supercharger Tesla V3 e V4 tramite adattatore NACS-CCS1 approvato da Stellantis, disponibile presso concessionari certificati e Mopar. La ricarica pubblica può essere gestita anche tramite l’app Free2move Charge, che consente di localizzare stazioni Tesla Supercharger compatibili e altre colonnine pubbliche.

La dotazione di sicurezza comprende frenata automatica d’emergenza, avviso di presenza pedoni e mantenimento della corsia. Tra gli optional figura anche l’impianto audio JBL, masterizzato dal Maestro Andrea Bocelli. Con un peso di poco superiore a 1.360 kg, la Fiat 500e resta una delle elettriche più leggere del segmento, puntando su un equilibrio concreto tra autonomia, dimensioni della batteria, efficienza e sostenibilità.