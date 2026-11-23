La Lancia Delta che nel 1979 debuttò al Salone di Francoforte era una compatta a cinque porte, squadrata e disegnata da Giorgetto Giugiaro. L’anno dopo vinse il premio Auto dell’Anno, quando la sua storia nei rally doveva ancora cominciare. La svolta arrivò con la HF 4WD e proseguì con l’Integrale, sempre più larghe e riconoscibili. Dal 1987 al 1992 la Delta conquistò sei titoli mondiali costruttori consecutivi. Il nome rimase in gamma con una seconda generazione nel 1993 e tornò nel 2008 su una berlina più grande, pensata soprattutto per viaggiare. Nell’immaginario degli appassionati, però, la Delta è rimasta quella con i parafanghi allargati.

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Nuova Lancia Delta, il progetto si allontana e Tommaso Ciampi la immagina così

Una nuova Lancia Delta avrebbe dovuto coronare il rilancio del marchio, dopo i modelli Ypsilon e Gamma. Oggi, il suo ritorno appare poco probabile. Secondo quanto riportato a novembre da L’Argus, Lancia avrebbe accantonato il progetto, orientandosi piuttosto verso un’utilitaria di fascia alta, sulla scia della Y10. Si tratta, per il momento, solo di un’ipotesi. È in questo contesto che si inserisce la creazione digitale indipendente di Tommaso Ciampi, apparsa sui social nelle ultime ore e realizzata, come si evince dalle immagini, con l’ausilio dell’intelligenza artificiale.

Ciampi trae ispirazione dalla silhouette della prima Delta: lunotto inclinato, coda corta e montante posteriore piuttosto largo. Di profilo, si nota come la parte inferiore delle portiere rientri verso le minigonne nere, mettendo ulteriormente in risalto i passaruota. La carrozzeria color blu petrolio si abbina a un tetto scuro e a grandi cerchi argentati dal disegno a razze sdoppiate. Attraverso i cerchi si intravedono le pinze dei freni blu, mentre sul parafango anteriore spicca il piccolo stemma Lancia.

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All’anteriore, il cofano è ribassato e presenta due sezioni dotate di prese d’aria. Una sottile linea bianca attraversa il frontale, sovrastando un pannello nero che reca la scritta “Lancia”. I gruppi ottici principali sono sottili e disposti orizzontalmente. Più in basso, alle estremità del paraurti, trovano posto dei fari rotondi: un richiamo alle Delta da rally, immediatamente riconoscibile anche osservando l’auto di tre quarti. La presa d’aria centrale è imponente e, alla base del frontale, sporge uno splitter nero.

Sopra il lunotto, uno spoiler nero riprende, in proporzioni ridotte, la forma di quello delle versioni “Evoluzione”. I fanali posteriori circolari richiamano lo stile delle Lancia più recenti e sono collegati da un sottile listello rosso. Al centro del paraurti, due terminali di scarico sono affiancati e incorniciati da un diffusore nero dotato di alette verticali. Si tratta di un dettaglio che suggerisce la presenza di un motore termico, almeno nella versione immaginata da Ciampi.