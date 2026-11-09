Alfa Romeo Giulia, sconti fino a 13.162 euro a novembre 2026 ma il futuro è ancora incerto

Fino al 30 novembre 2026 Alfa Romeo propone tre offerte sulla Giulia MY27. La Sprint e l’Edizione Luna Rossa montano il 2.2 turbodiesel da 210 CV, mentre la Quadrifoglio ha il 2.9 V6 a benzina da 520 CV. Le promozioni prevedono il finanziamento e il contributo di Alfa Romeo e dei concessionari aderenti.

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Alfa Romeo Giulia, le offerte di novembre 2026

Il prezzo della versione Sprint scende da 57.750 a 47.345 euro, con uno sconto di 10.405 euro. Il piano di finanziamento prevede un anticipo di 13.821 euro, 47 rate mensili da 449 euro ciascuna e una rata finale di 18.618 euro. Il TAEG è pari al 6,15%. La dotazione include, tra l’altro, fari adattivi a matrice LED e sistemi di assistenza alla guida per la guida semi-automatizzata (livello 2).

Con lo stesso diesel, l’Edizione Luna Rossa scende da 76.250 a 63.735 euro. Lo sconto rispetto al listino è di 12.515 euro. Alfa Romeo indica 20.987 euro di anticipo nel riepilogo e 20.978 euro nell’esempio di finanziamento. Seguono 47 rate da 549 euro e una rata finale di 24.686 euro, con TAEG del 5,93%. La serie si distingue per i cerchi da 19 pollici, le sospensioni attive e gli inserti in carbonio nell’abitacolo.

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Lo sconto più alto riguarda la Quadrifoglio. Il prezzo passa da 103.700 a 90.538 euro, con una differenza di 13.162 euro. Il finanziamento prevede un anticipo di 14.971 euro, 35 rate da 799 euro e una rata finale di 58.784 euro. Il TAEG è del 5,67%. Nel prezzo promozionale rientra il pacchetto Complete Care Plus, con manutenzione e garanzia estesa. Il TAN fisso è del 4,99% per tutti e tre i piani.

Il futuro della Giulia dopo il 2027 Alfa Romeo continuerà a produrre l’attuale Giulia e lo Stelvio, incluse le versioni Quadrifoglio, almeno fino alla fine del 2027. Già a marzo, il marchio aveva riaperto in Europa gli ordini per entrambe le versioni sportive. Con il model year 2027, la berlina ha inoltre introdotto una telecamera integrata nel montante anteriore (montante A) per il monitoraggio del conducente. Per quanto riguarda la prossima generazione, sono ancora in corso delle valutazioni.

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Santo Ficili ha spiegato che i piani iniziali prevedevano un’offerta esclusivamente elettrica; tuttavia, la domanda per altre tipologie di propulsione ha spinto il marchio a rivedere il programma. Sono previsti piani più concreti per un SUV compatto, atteso per l’inizio del 2028, e per un modello destinato a raccogliere l’eredità della Giulietta.

Per quanto riguarda la Giulia, la decisione sulla base tecnica è ancora da definire. A fine ottobre, Ficili ha indicato un possibile ulteriore sviluppo della piattaforma Giorgio, su cui si basa l’attuale berlina, come una delle opzioni attualmente al vaglio.