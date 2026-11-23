La produzione della Fiat 500 elettrica e ibrida riprende oggi, lunedì 23 novembre, nei reparti di carrozzeria di Mirafiori. Le linee di produzione erano ferme dal 19 ottobre e il periodo di cassa integrazione si è concluso venerdì 20 novembre. Questa ripresa coinvolge circa un migliaio di operai, su un organico complessivo di 1.400 persone. Era attesa anche dalle aziende dell’indotto, che nelle scorse settimane avevano visto slittare le date di riavvio inizialmente previste. Resta ora da capire per quanti giorni le linee rimarranno effettivamente in funzione.

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Fiat 500: perché Mirafiori si è fermata e cosa potrebbe succedere a dicembre?

Stellantis ha attribuito lo stop principalmente alla carenza di componenti elettronici. Tra le forniture che hanno creato problemi figurano quelle relative alla centralina motore N3 GSE, in un contesto in cui anche altri costruttori europei hanno dovuto affrontare ritardi nella consegna dei componenti.

Secondo i sindacati Fiom, Fim e Uilm, alle difficoltà di approvvigionamento si aggiunge una scarsa domanda per la 500. Inoltre, rimane in sospeso la questione dell’introduzione di un secondo modello accanto alla citycar torinese, mentre sono ancora in corso discussioni su una riduzione dei costi energetici e sulle modalità di fruizione di ferie e riposi.

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La scadenza più vicina riguarda il mese di dicembre. Secondo le stime sindacali, al ritmo attuale degli ordini, potrebbero bastare circa due settimane di produzione effettiva prima delle festività. Si tratta di una valutazione basata sui volumi previsti; il calendario dei turni di lavoro potrebbe dunque ancora subire variazioni. Per gli operai, tuttavia, ciò significa che la ripresa odierna potrebbe essere seguita da nuove giornate di cassa integrazione prima di Natale.

Per le aziende dell’indotto, questa stessa incertezza rende difficile pianificare le consegne e i programmi di lavoro con qualche settimana di anticipo. La riapertura avviene in un contesto delicato per il gruppo. Alla Borsa di Milano, il titolo Stellantis ha chiuso la scorsa settimana a 3,1305 euro, in seguito a una revisione al ribasso dell’obiettivo di prezzo da parte di RBC.

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Inoltre, nell’area torinese, si segue con attenzione la situazione di Baomarc, fornitore di Stellantis e Lamborghini con sede a Chivasso. Il Tribunale di Torino ha avviato la procedura cosiddetta “Prodi-bis” e ha nominato Maurizio Camillo Borra come commissario. È attesa una relazione entro il 17 dicembre; all’interno dell’azienda, 279 posti di lavoro sono a rischio.

A Mirafiori, i prossimi annunci relativi ai turni di lavoro permetteranno di valutare l’effettivo volume di attività per le due versioni della 500. Per i sindacati, la questione cruciale è capire quante giornate lavorative potranno essere programmate a dicembre e quando verranno forniti dettagli sul secondo modello, dal quale dipendono le prospettive dello stabilimento oltre il periodo delle festività.