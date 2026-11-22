La prima Jeep Grand Cherokee si presentò al Salone di Detroit del 1992 sfondando una vetrata. Jeep aveva scelto un ingresso insolito per un SUV che voleva portare il comfort di un’auto da viaggio su un mezzo capace di andare in fuoristrada. Quasi trent’anni dopo, nel 2021, la quinta generazione ha allargato la famiglia con la Grand Cherokee L, la prima a tre file di sedili. Nel 2022 il modello è arrivato in Europa con la motorizzazione ibrida plug-in 4xe. La sua presenza nel nostro continente però è stata molto breve.

Advertisement

Nuova Jeep Grand Cherokee, come la immagina Sezer Design

Sezer Design propone una visione per un nuovo capitolo di questo SUV americano, attraverso uno studio di stile indipendente. L’elemento che cattura subito l’attenzione è la calandra, le cui feritoie sono delineate da un profilo luminoso.

I gruppi ottici, estremamente sottili, si allungano verso i parafanghi, mentre due elementi verticali scendono lungo i lati del frontale. Il cofano si mantiene alto e relativamente piatto. Più in basso, il paraurti nero presenta incavi attorno a due inserti metallici, che richiamano le protezioni tipiche dei veicoli fuoristrada.

Advertisement

Di profilo, si ritrovano le proporzioni caratteristiche della Grand Cherokee. Il tetto si estende in modo quasi orizzontale fino allo spoiler, i passaruota angolari sono bordati di nero e le maniglie delle porte sono a filo con la carrozzeria. La tonalità argentata dell’esterno mette in risalto i montanti scuri e l’ampio tetto panoramico. Al posteriore, i fanali si prolungano su una fascia nera che ospita il logo Jeep, mentre la scritta “Grand Cherokee” occupa gran parte del portellone.

All’interno, il motivo della calandra viene ripreso al centro della plancia attraverso una serie di elementi verticali luminosi. Il quadro strumenti digitale si trova dietro un volante bicolore.

Lo schermo centrale, posizionato più in basso, visualizza le diverse modalità di guida adatte ad asfalto, neve, sabbia o terreni rocciosi. I sedili dalle tonalità chiare e l’illuminazione calda lungo le portiere conferiscono all’abitacolo un’atmosfera più ovattata. Osservando dall’alto, si può notare l’ampiezza del tetto panoramico, che si estende fino a coprire anche i sedili posteriori.

Advertisement

Tornando nel mondo reale, Jeep ha già annunciato per gli Stati Uniti la Grand Cherokee model year 2027. Entrano in gamma gli allestimenti Trailhawk, Overland e Upland, mentre il quattro cilindri turbo Hurricane 2.0 è di serie dalla Laredo Altitude in su. Per l’Europa, al Salone di Parigi il marchio ha presentato un piano che prevede una gamma fino a sei modelli entro il 2030.

Tra le novità confermate c’è il ritorno della Renegade con una nuova generazione. Nel segmento dei SUV di categoria D, Jeep ha previsto la Recon, a cui si aggiungerà un altro modello nel 2028. Per ogni modello della futura gamma europea è prevista almeno una versione a trazione integrale.