A 3.500 giri/min, la Fiat Dino 2400 Coupé cambia registro. Fino a quel punto, il sei cilindri ha una sonorità profonda; superata tale soglia, il suono si fa più corposo e la spinta diventa più decisa. È proprio questo cambiamento ad aver colpito maggiormente Marc Klaver, giornalista di AutoWeek, che si è messo al volante di una Dino blu del 1972.

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La rivista olandese ha pubblicato la prova il 22 novembre. Tra i dettagli che si notano appena saliti a bordo c’è il disegno del cambio. La prima si innesta in basso a sinistra e la seconda e la terza sono sulla stessa linea, una disposizione che si apprezza quando le curve cominciano a susseguirsi.

Fiat Dino 2400 Coupé, come si guida la gran turismo costruita a Maranello

La storia della Dino comincia con un problema da risolvere. Ferrari aveva bisogno di produrre almeno 500 esemplari del suo V6 di due litri per omologarlo in Formula 2. Dall’accordo con Fiat nacquero due auto. La prima fu la Spider disegnata da Pininfarina, a cui nel 1967 seguì la Coupé firmata da Bertone. Entrambe portavano il nome di Alfredo «Dino» Ferrari, il figlio di Enzo. Sulla Coupé, il V6 finì sotto un lungo cofano e davanti a un abitacolo pensato anche per viaggiare.

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La versione 2400 debuttò nel 1969. La cilindrata fu portata a 2.418 cm³ e la potenza raggiunse i 180 CV a 6.600 giri/min. La produzione è stata trasferita a Maranello e anche il retrotreno ha subito un’evoluzione: l’assale rigido della prima serie ha lasciato il posto a sospensioni indipendenti, derivate dalla Fiat 130.

Lo stesso motore V6 da 2,4 litri avrebbe in seguito equipaggiato la Lancia Stratos. Al volante della Dino blu, Klaver ha apprezzato in modo particolare la rapidità di risposta del motore all’acceleratore. Il cambio ZF a cinque marce è caratterizzato da una leva con un’escursione piuttosto lunga, ma l’innesto delle marce risulta piacevole e invoglia a mantenere il V6 su di giri.

Anche lo sterzo, privo di servocomando, si rivela più diretto di quanto il giornalista si aspettasse per un’auto dell’epoca. Davanti a lui, sette strumenti Veglia indicano parametri come «acqua», «olio» e «benzina». L’abitacolo, invece, gli è parso un po’ angusto. Klaver, alto 1,91 m, ha trovato il sedile piccolo, pur disponendo di spazio sufficiente per le gambe e sopra la testa.

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AutoWeek ha assegnato alla Dino un voto di 7,8 su 10, con i giudizi migliori riservati al motore e al cambio. L’esemplare in prova segnava 40.331 chilometri sul contachilometri. Al momento del test effettuato dalla rivista, l’auto era ancora in vendita al prezzo di 51.950 euro.