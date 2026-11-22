Jeep Grand Wagoneer nel 2022 fu il modello scelto da Stellantis per il debutto del nuovo motore Hurricane. Era un SUV grande e pesante, il tipo di auto su cui ci si aspettava di trovare un V8 aspirato. Al suo posto arrivò un tre litri a sei cilindri in linea con due turbo, pensato per offrire prestazioni simili e consumare meno.

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Da allora l’Hurricane è stato adottato anche da Wagoneer, Ram 1500 e Dodge Charger. Come riporta Carscoops, a distanza di qualche anno alcuni proprietari hanno cominciato a raccontare i problemi incontrati con le versioni da 420 e 550 CV. Fra i componenti citati più spesso c’è il termostato.

Motore Hurricane, dal termostato alla causa sul Ram 1500

A motore freddo, il termostato tiene chiuso il passaggio verso il radiatore per accelerare il riscaldamento. Raggiunta la temperatura di esercizio, si apre e lascia circolare il liquido. A quel punto la valvola si apre e il liquido comincia a circolare nel radiatore. Se rimane bloccata in posizione chiusa, la temperatura può salire oltre il normale. Se resta aperta, succede il contrario e il motore impiega più tempo a scaldarsi. Fra le ipotesi circolate c’è quella che chiama in causa alcune parti in plastica del termostato. Almeno un produttore di ricambi ne propone già una versione in alluminio. La causa dei blocchi resta da accertare.

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Altre segnalazioni riguardano un funzionamento irregolare del motore al minimo o una minore reattività durante le fasi di accelerazione. Il problema potrebbe risiedere nell’accumulo di depositi sulle valvole di aspirazione. Nel motore Hurricane la benzina viene iniettata direttamente nella camera di combustione. Di conseguenza, il carburante non transita sulle valvole, dove, col passare del tempo, possono accumularsi dei residui. Quando tale incrostazione diventa significativa, una tecnica adottata in officina consiste nell’eseguire una pulizia mediante la proiezione di frammenti di gusci di noce.

Si riscontrano inoltre problemi di perdite d’olio. Tra i casi segnalati da Carscoops, la guarnizione della coppa dell’olio e l’area del sensore di temperatura dell’olio sono indicate come potenziali punti di perdita. Alcuni proprietari hanno anche riferito malfunzionamenti ai turbocompressori. Queste testimonianze offrono uno spaccato delle disavventure incontrate da alcuni automobilisti; resta tuttavia da determinare la frequenza di tali problemi e la loro diffusione tra i vari modelli equipaggiati con il motore Hurricane.

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Una di queste vicende è finita in tribunale. Charlene Norberg, proprietaria di un Ram 1500 del 2025, sostiene che il suo pick-up si sia spento in due occasioni. Riferisce inoltre di un episodio in cui la batteria si è scaricata improvvisamente. Menziona, infine, un evento verificatosi in autostrada: sul cruscotto è apparsa una spia di surriscaldamento e il veicolo è entrato in modalità di protezione.

La signora Norberg ha esposto questi fatti in una class action depositata in Michigan nell’agosto 2026 contro FCA US. L’esposto ipotizza la presenza di difetti nei moduli di controllo del motore o della trasmissione. Le circostanze descritte dalla querelante sono ancora da verificare.