Il team Opel GSE Formula E recluta Mitch Evans, il vincitore dei record

Opel non fa mistero delle sue ambizioni nel Campionato del Mondo ABB FIA Formula E del prossimo anno. La casa del “blitz” punta alla gloria. Il concetto viene messo ulteriormente in chiaro dall’ingaggio di Mitch Evans, pilota di maggior successo della categoria, con 16 trionfi sulle monoposto elettriche.

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Oltre all’impressionante record di vittorie, il driver neozelandese metterà sul piatto la vasta esperienza acquisita in pista e la sensibilità di collaudo. Il Team Opel GSE Formula E completa così la sua line-up, affiancando un interprete di altissimo livello al giovane Théo Pourchaire, rookie di famiglia. Ne deriva una formazione ben assortita, che guarda al presente e al futuro, con ottimi propositi.

La stagione 2026/2027 segnerà l’esordio della casa di Rüsselsheim nel Campionato Mondiale ABB FIA Formula E. Nel gruppo di lavoro si respira una grande passione, miscelata alla voglia di fare davvero bene. I membri dello staff vogliono bruciare le tappe, per fare in fretta del marchio tedesco uno dei player di riferimento nella categoria.

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L’ingaggio di Mitch Evans è un manifesto degli alti propositi. Il trentaduenne neozelandese, come dicevamo, ha ottenuto il maggior numero di vittorie nella serie con 16 trionfi. A lui il compito di sostenere al meglio le ambizioni di Opel, che punta a competere per la vittoria fin dall’inizio.

Queste le parole di Jörg Schrott (direttore e team principal di Opel Motorsport): “Stiamo lanciando un messaggio chiaro: ci uniamo al Campionato del Mondo per lottare per le prime posizioni”. Gli avversari sono avvisati.

Evans non fa mistero dell’orgoglio e della determinazione con cui si appresta ad affrontare questa nuova sfida con Opel: “Ho subito percepito quanta energia e passione Opel stia mettendo nel progetto Formula E. La squadra non arriva nella serie solo per competere, ma per vincere”. Un obiettivo che corrisponde anche alle sue ambizioni personali. Se son rose fioriranno. Il potenziale c’è tutto.

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Il pilota neozelandese non punta soltanto ad allungare la scia delle vittorie, ma vuole conquistare anche il titolo, target fino ad oggi solo sfiorato. Per farcela farà leva sul suo talento, sui 10 anni di esperienza maturati sul campo e sulle capacità ingegneristiche di Opel.

Mitch Evans ha fatto la sua prima apparizione ufficiale con i colori Opel questa settimana come ospite a sorpresa alla campagna mediatica internazionale della nuova Corsa GSE elettrica. La presenza è stata una cartina di tornasole di quanto la casa del “blitz” leghi strettamente i suoi modelli di produzione al motorsport e utilizzi la Formula E come palcoscenico per le auto ad alte prestazioni e completamente alla spina a sua firma.

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Tornando all’impegno agonistico nel prossimo Campionato del Mondo ABB FIA Formula E, il completamento della gamma di piloti del team tedesco include la tester Sophia Flörsch. Il design finale della vettura da corsa Opel per la stagione 2026/27 sarà svelato nelle prossime settimane, al Salone di Parigi, quando le lancette del tempo segneranno la data del 12 ottobre 2026.

Fonte | Stellantis