Brutta disavventura per il proprietario di una Ferrari Roma Spider che, in una delle sue uscite, si è messo nei guai, forse per colpa del navigatore satellitare. Immagino che il tizio al volante, con una buona dose di ottimismo, si sia fidato ciecamente delle indicazioni del dispositivo, anche di fronte all’evidenza di uno scenario ambientale “ostile”.

Advertisement

Si tratta di una mia ipotesi, non suffragata da elementi oggettivi, ma ha la sua dose di credibilità. A prescindere dall’origine dell’inghippo, resta il fatto che la Ferrari Roma Spider e il suo facoltoso owner sono stati costretti ad affrontare una prova molto difficile per l’integrità del mezzo e il sistema nervoso del conducente.

Teatro dei fatti il centro storico della città di Siviglia, in Spagna, dove la scoperta del “cavallino rampante” si è introdotta in un reticolo di viuzze, con pochissimo spazio di manovra. Uno scenario da incubo, che rischia di far scoppiare il cuore di chi guarda la scena davanti a un monitor, figuriamoci quello di chi l’ha vissuta da protagonista.

Advertisement

Superfluo dire che le immagini hanno fatto subito il giro del web, scatenando reazioni a volte inappropriate. Nessuno avrebbe voluto trovarsi al posto del proprietario, in quella situazione. Pochi i millimetri a disposizione per salvare l’integrità della carrozzeria della Ferrari Roma Spider, in alcuni passaggi, mentre in altri i danni sui cerchi sono stati inevitabili. Verrebbe da dire il male minore, visto il quadro.

Penso che a molti sia capitato, talvolta, di essere indirizzati male dal navigatore satellitare. Quando qualcosa non quadra è meglio non cedere al 100% alle seduzioni della tecnologia e della sua comodità, anche a costo di allungare il percorso, su strade più consone rispetto a quelle indicate.

Advertisement

Certo, in città è più difficile, specie nei centri storici pensati per altro tipo di mobilità. Anche in questi contesti, però, è meglio vedere il quadro in una prospettiva più generale, senza fare affidamento al solo navigatore satellitare.

Non è la prima volta che una Ferrari Roma vive una disavventura in stile Siviglia. Negli scorsi anni era successo a una versione Coupé del modello. Ora è il turno della Spider. Qui, forse, è andata meglio, ma solo per la carrozzeria. La vettura scoperta della casa di Maranello, per il cui spot gli uomini del marketing scelsero la città di Siracusa, avrebbe preferito ambienti diversi per esprimere la sua azione.

La Ferrari Roma Spider si offre alla vista con una silhouette di grandissima fluidità. Con lei, la capote in tessuto ha fatto ritorno su una sportiva a motore anteriore del “cavallino rampante”, dopo le coperture in metallo delle California e Portofino.

Advertisement

L’elegante tetto sartoriale a cinque strati, con lunotto in vetro, è retraibile in 13.5 secondi e può essere comandato fino alla velocità di 60 km/h. Secondo gli uomini della Ferrari offre un isolamento acustico pari a quello di una copertura rigida a scomparsa, ma in un quadro di maggiore romanticismo.

Sotto il cofano anteriore della Ferrari Roma Spider pulsa un motore V8 biturbo da 3.9 litri di cilindrata, in grado di esprimere una potenza massima di 620 cavalli, godibile a cielo aperto. Questa energia giunge al suolo, sulle ruote posteriori, tramite un cambio DCT a 8 rapporti, che passa di marcia con rapidità fulminea.

Le doti dinamiche sono paragonabili a quelle della sorella coupé da cui deriva. Identiche le prestazioni rettilinee, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3.4 secondi e una punta velocistica nell’ordine dei 320 km/h. Moltissime le qualità di questa “rossa”, ma non essendo (per fortuna) un’auto volante, il rischio di incastrarsi su strade strettissime come quelle del centro storico di Siviglia è molto concreto. A voi il video!