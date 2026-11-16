Nuova Jeep Renegade, il suo ritorno farà fare un salto di qualità alle vendite del brand?

Jeep ha confermato il ritorno della Renegade in Europa entro il 2030. Riparte da un modello che, dal debutto nel 2014, ha venduto oltre 610.000 esemplari nel continente. Nel frattempo, però, la gamma è cambiata. La nuova Jeep Renegade dovrebbe inserirsi per dimensioni tra Avenger e Compass. È in quello spazio che Jeep spera di trovare nuovi clienti. Ma il ritorno di un nome così conosciuto basterà per far crescere le vendite in Europa e nel resto del mondo?

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Nuova Jeep Renegade, cosa sappiamo su produzione e motori

Secondo le indiscrezioni, la produzione potrebbe partire a Tychy, in Polonia, tra la fine del 2028 e l’inizio del 2029. È lo stabilimento dove oggi nasce anche l’Avenger. La futura Renegade sarebbe più grande della precedente e utilizzerebbe la STLA One, la piattaforma multi-energia di Stellantis. Questa base permetterebbe a Jeep di valutare versioni ibride ed elettriche e di adattare l’offerta ai singoli mercati. Si parla anche di due carrozzerie, una più squadrata e una fastback. Jeep ha confermato il ritorno del modello in Europa. Sede produttiva, piattaforma e composizione della gamma attendono ancora una conferma ufficiale.

In Europa, la Renegade potrebbe interessare chi apprezza l’Avenger ma cerca più spazio sul divano posteriore e nel bagagliaio. È una differenza che conta quando si viaggia spesso con figli e bagagli. La Compass risponde già a queste esigenze, con ingombri maggiori. Per ritagliarsi un posto tra le due, la Renegade dovrà offrire un vantaggio concreto in termini di spazio rispetto all’Avenger, mantenendo un prezzo abbastanza distante da quello della Compass. È sul preventivo che molti clienti decideranno quale delle tre fa al caso loro.

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Fuori dall’Europa, una gamma con più motorizzazioni potrebbe allargare il pubblico, soprattutto nei mercati in cui le ibride incontrano più domanda delle elettriche. Il salto di qualità nelle vendite dipenderà anche da chi entrerà in concessionaria. Un proprietario di Avenger che passa alla Renegade rimane un cliente Jeep. Chi oggi guida un SUV compatto di un altro marchio rappresenta invece una possibilità di crescita per il gruppo. A convincerlo saranno soprattutto il prezzo, lo spazio a bordo e la motorizzazione disponibile nel suo mercato.