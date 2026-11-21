Come sarebbe una Jeep progettata oggi, ispirandosi alla filosofia che ha dato vita alla Willys? All’epoca, il punto di partenza era semplice: serviva un veicolo leggero, abbastanza compatto da passare laddove altri si sarebbero dovuti fermare. Oggi, Jeep torna a guardare a quel modello, cercando di conciliare le dimensioni di un’utilitaria con la capacità di muoversi su terreni accidentati. Nel frattempo, c’è chi ha immaginato come potrebbe essere.

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Nuova Jeep Willys, dal render alle origini del fuoristrada americano

La nuova Jeep Willys, ideata dal designer digitale indipendente Sezer Design, si presenta come un veicolo corto a due porte, caratterizzato da un abitacolo aperto. La carrozzeria arancione sporge appena oltre le ruote, mentre i passaruota neri incorniciano pneumatici tassellati. Sul frontale, le sette iconiche feritoie della calandra sono evidenziate da un sistema di illuminazione e affiancate da due proiettori orizzontali. Al posteriore, la ruota di scorta è fissata al portellone, tra due fanali di forma quadrata. Di profilo, la struttura nera del tetto rimane ben visibile al di sopra delle portiere ribassate.

All’interno, due schermi occupano gran parte della plancia, ma restano presenti comandi fisici, manopole e pulsanti, per il sistema di climatizzazione. I sedili grigi presentano cuciture a contrasto di colore arancione, che richiamano la tonalità della carrozzeria. Sul lato passeggero, la scritta «Willys» compare sulla fascia chiara che attraversa la plancia.

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La Willys MB entrò in produzione nel 1941, durante la Seconda guerra mondiale. L’esercito statunitense cercava un veicolo da ricognizione e alla gara parteciparono Bantam, Willys e Ford.

La MB aveva la trazione integrale e una carrozzeria aperta, due caratteristiche che avrebbero accompagnato a lungo i fuoristrada del marchio. Nel 1945 arrivò la CJ-2A, la versione destinata ai civili. Nelle campagne poteva trasportare attrezzi e svolgere alcune delle mansioni di un trattore. Da quella famiglia di modelli sarebbe poi nata la Wrangler.

Al Salone di Parigi, Jeep ha citato la Willys come fonte d’ispirazione per i veicoli compatti ed elettrificati che studia per il periodo successivo al 2030. Nel frattempo, il marchio vuole portare a sei i modelli della gamma europea entro la fine del decennio.

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Nel 2027 è attesa la Recon, fuoristrada elettrica con portiere rimovibili, mentre nel 2028 dovrebbe affiancarla un altro SUV medio-grande. È previsto anche il ritorno della Renegade, con una nuova generazione entro il 2030. Il piano europeo prevede almeno una versione a trazione integrale per ciascun modello, dalle Jeep più compatte a quelle di taglia maggiore.