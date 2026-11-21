Stellantis ha annunciato il richiamo di 82.843 Ram 1500 Classic negli Stati Uniti, a causa di un problema legato al software del sistema ABS. Il difetto è stato segnalato giovedì 19 novembre dalla NHTSA, l’autorità statunitense responsabile della sicurezza stradale. Coinvolti alcuni pick-up degli anni modello 2022, 2023 e 2024. A questi si aggiungono 669 moduli ABS Mopar, conteggiati separatamente.

Advertisement

Ram 1500 Classic: cosa succede quando la centralina interpreta erroneamente il segnale di frenata?

Il problema nasce dal modo in cui la centralina dell’ABS interpreta i segnali del pedale del freno e del suo sensore. Se il software li legge male, le luci di stop possono accendersi in modo anomalo. Chi segue il pickup potrebbe quindi ricevere un segnale sbagliato su ciò che sta facendo il guidatore.

Tra le altre conseguenze indicate dalla NHTSA ci sono il rischio che il veicolo si muova involontariamente e la perdita di alcune funzioni di assistenza, dal controllo elettronico della stabilità all’AutoPark, fino all’avviso di collisione frontale. Secondo l’autorità, il difetto aumenta il rischio di incidente.

Advertisement

Per risolvere il problema, i concessionari Chrysler effettueranno un aggiornamento gratuito del software della centralina ABS. A partire dal 26 novembre 2026, i proprietari potranno inserire il numero di telaio sul sito della NHTSA per verificare se il proprio Ram sia coinvolto in questa campagna.

Il richiamo è registrato presso l’autorità statunitense con il codice 26V756000, mentre presso il costruttore è identificato con il riferimento A9D. Inoltre, venerdì 20 novembre, le azioni di Stellantis quotate negli Stati Uniti hanno registrato un calo di circa il 5%, secondo quanto riportato da Reuters.

Dall’inizio dell’anno, la flessione si attesta intorno al 70%. Lo stesso giorno, Stellantis, Ford, Honda e Volkswagen hanno intentato una causa contro lo Stato del New Jersey per ottenere la sospensione di una legge relativa agli indennizzi dovuti ai concessionari. Tale normativa stabilisce gli importi che le case automobilistiche devono corrispondere alla propria rete per gli interventi in garanzia e per le riparazioni connesse ai richiami dei veicoli.