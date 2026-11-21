Quando la Fiat 128 Sport Coupé fece la sua comparsa nel 1971, celava, sotto la carrozzeria a due porte, il pianale accorciato della berlina. Era possibile scegliere tra un motore 1.1 e un 1.3; bastava osservarla frontalmente per identificare la versione «SL», riconoscibile dai quattro fari rotondi. Quattro anni più tardi, Fiat ridisegnò la parte posteriore, aggiungendo un portellone. Nacque così la 128 Coupé 3P, una sportiva dotata di un vano di carico più pratico per l’uso quotidiano.

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Nuova Fiat Coupé: un rendering immagina il ritorno della 128 in versione elettrica

Chi è cresciuto negli anni Novanta, sentendo parlare di Fiat Coupé, penserà probabilmente a quella disegnata da Chris Bangle. Fece la sua prima apparizione al Motor Show di Bologna nel 1993 e arrivò sul mercato l’anno dopo. Aveva quei tagli obliqui sopra i passaruota che la facevano riconoscere da lontano e, nella versione 20V Turbo, un cinque cilindri da 220 CV. La produzione si fermò nel 2000.

Tuttavia, nel rendering ideato da Bruno Callegarin, il nome che appare sullo stand ci riporta agli anni ’70. La scritta «128 Coupé Concept 2028» accompagna la 128e, una sportiva elettrica concepita da questo designer digitale indipendente. È soprattutto di profilo che merita di essere osservata: il cofano si allunga davanti ad ampie portiere, il tetto nero segue l’inclinazione del lunotto e la coda termina subito dopo le ruote posteriori.

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Sulla carrozzeria blu satinato, alcuni inserti color rame catturano lo sguardo; si ritrovano anche sui cerchi e lungo le minigonne. All’anteriore, il logo Fiat campeggia al centro di un pannello scuro, appena sotto una fascia luminosa che si estende verso i lati. Una linea altrettanto sottile collega i gruppi ottici posteriori. Più in basso, il diffusore riprende la tonalità ramata dei cerchi. È soprattutto osservando l’auto di tre quarti posteriore che si coglie un richiamo alla storica 128, grazie al lunotto inclinato che definisce l’intera parte posteriore.

Per quanto riguarda i prossimi modelli Fiat in arrivo nelle concessionarie, si parte con la Grizzly e la Grizzly Fastback. L’apertura degli ordini in Europa è prevista per il 5 gennaio 2027, con motorizzazioni a benzina, ibride leggere (mild hybrid) ed elettriche. La Grizzly presenta una coda più verticale, mentre nella versione Fastback il tetto si allunga verso il portellone.

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Nello stesso anno è previsto un aggiornamento anche per la 500 elettrica, che sarà equipaggiata con batterie sviluppate e prodotte a Mirafiori. Più avanti, verso la fine del 2027, Fiat potrebbe svelare la nuova Strada. Il Brasile rimane il mercato di riferimento per questo pick-up, mentre un’eventuale commercializzazione in Europa resta ancora da confermare.