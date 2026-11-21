Fiat Grande Panda Hybrid è in grado di affrontare lunghi tragitti senza dare l’impressione di essere inadeguata. È questa una delle sorprese emerse dalla prova pubblicata il 30 ottobre dalla testata tedesca Autoflotte e firmata da Michael Blumenstein, che ha guidato a lungo la versione «La Prima» da 110 CV. Il giornalista ha elogiato il comportamento su strada, i consumi in ambito urbano e l’ergonomia dei comandi. Il giudizio si fa tuttavia più severo quando si analizza il listino prezzi tedesco: tra gli aumenti sulla versione base e il costo dei pacchetti di optional, il conto finale sale rapidamente.



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Fiat Grande Panda Hybrid: i punti di forza secondo Autoflotte e la nota dolente del prezzo

Il dato più interessante della prova è arrivato in città, dove la Grande Panda ha consumato 4,8 litri ogni 100 chilometri, contro i 5,1 dichiarati nel ciclo WLTP. Il motore elettrico, integrato nel cambio a doppia frizione a sei rapporti, permette di partire a benzina spenta e, in alcune condizioni, di percorrere più di un chilometro in elettrico. Su un tratto extraurbano pianeggiante, Blumenstein ha osservato che il tre cilindri poteva restare spento per quasi due chilometri anche a 80 km/h. Il serbatoio da 44 litri, piuttosto capiente per un’auto di quattro metri, aiuta a distanziare le soste nei viaggi lunghi.

In autostrada, la versione «La Prima», dotata di cerchi da 17 pollici, si è rivelata confortevole e stabile. Oltre i 140 km/h, tuttavia, i fruscii aerodinamici diventano più avvertibili; inoltre, un limitatore elettronico interviene a 160 km/h, una scelta che il giornalista tedesco ha giudicato poco convincente. In città emerge un altro difetto, in particolare durante le manovre di inversione: il diametro di sterzata di 10,9 metri è piuttosto ampio per un’auto di queste dimensioni. L’altezza da terra di 18,3 centimetri, invece, si rivela utile quando ci si avvicina a un marciapiede con il muso del veicolo.

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Le portiere, alte e dalle forme angolari, facilitano l’accesso; nella parte posteriore, gli adulti possono viaggiare in modo del tutto confortevole. Davanti, è facile trovare una buona posizione di guida grazie alle regolazioni del sedile e del volante, sebbene i poggiatesta fissi possano esercitare una pressione sulla parte alta della schiena delle persone più alte.

Blumenstein ha apprezzato la presenza di tasti fisici per il riscaldamento dei sedili e del volante, oltre alla rotella dedicata alla climatizzazione. Di contro, ha trovato meno convincente la finitura nero lucido attorno al selettore del cambio: basta appoggiarvi le chiavi o il telefono per lasciare dei segni. Anche il rivestimento del bagagliaio gli è parso di qualità piuttosto economica.

In Germania, il prezzo ha subito una variazione significativa. Secondo i dati rilevati da Autoflotte, il costo di partenza della Grande Panda Hybrid era di 18.990 euro nel giugno 2025. Dopo tre aumenti successivi, nell’ottobre 2026 ha raggiunto i 21.990 euro, ovvero 3.000 euro in più rispetto al momento del lancio. Si tratta del prezzo della versione d’ingresso, che affida allo smartphone le funzioni solitamente gestite dallo schermo centrale. Per questo motivo, Blumenstein preferisce l’allestimento “Icon”, proposto a 23.990 euro.

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Se si desidera aggiungere il pacchetto «Hiver», è necessario sottoscrivere anche il pacchetto «Tech», portando il totale a 26.240 euro. A questo punto, ci si avvicina già alla versione «La Prima», il cui prezzo è indicato a 26.990 euro nel corpo della prova (sebbene la scheda tecnica del modello in esame riporti, invece, 27.690 euro). È proprio a questo livello, tra l’allestimento «Icon» arricchito dai relativi pacchetti e la versione più riccamente equipaggiata, che il prezzo diventa, secondo il giornalista, difficile da giustificare per un’auto di queste dimensioni.