Nel 2003, Fiat si presentò al Salone di Ginevra con una monovolume lunga meno di quattro metri. Battezzata “Idea“, arrivò nelle concessionarie italiane all’inizio del 2004. La sua carrozzeria alta offriva un’ampia altezza interna, le grandi superfici vetrate facilitavano le manovre e il divanetto posteriore scorrevole permetteva di scegliere se privilegiare lo spazio per i passeggeri o aumentare il volume del bagagliaio. Era una soluzione pensata per chi cercava un’auto familiare con le dimensioni di una vettura da città.

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Nuova Fiat Idea: come un render immagina il ritorno della monovolume

A oltre vent’anni di distanza, il designer digitale indipendente Frank Zoltan ha ripreso questo concetto in un’illustrazione fatta con AI pubblicata sui social network. La sua Fiat Idea mantiene un tetto alto e una parte posteriore quasi verticale, con quattro porte laterali e un ampio portellone. La carrozzeria verde, denominata “Verde Lingotto”, è abbinata a un tetto nero e a barre portatutto color argento. All’anteriore spiccano i fari affusolati, che integrano elementi luminosi a forma di pixel; più in basso, due grandi cornici luminose sottolineano gli angoli del paraurti.

Un omaggio a Torino si ritrova nei gruppi ottici posteriori: Zoltan li ha disegnati come anelli verticali, ispirati alla pista di prova situata sul tetto del Lingotto. All’interno, il progetto prevede cinque posti, sedili posteriori scorrevoli e ripiegabili, una strumentazione digitale e uno schermo centrale da 10,25 pollici. La scheda tecnica che accompagna l’illustrazione indica una lunghezza di 3,94 metri e suggerisce la presenza di un motore a benzina 1.0 FireFly turbo da 100 CV, abbinato a un cambio manuale a sei rapporti.

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Nella gamma Fiat dei prossimi anni, la novità che più si avvicina a questa filosofia sarà la piccola auto elettrica nota con il nome di Koala. Dovrebbe condividere la base tecnica con la futura Citroën 2 CV, pur seguendo una propria strada sul piano dello stile. Il nome è stato registrato e le prime indiscrezioni indicano il 2028 come possibile anno di lancio. Fiat deve ancora ufficializzare sia il nome commerciale che le tempistiche.

In seguito, toccherà alla nuova Fiat Pandina. La produzione dell’attuale modello a Pomigliano d’Arco è prevista almeno fino al 2030 e il piano industriale colloca la nuova generazione oltre tale data. Per il momento, la questione delle motorizzazioni rimane in sospeso. Sarà uno degli aspetti più interessanti da seguire, soprattutto per capire come Fiat distinguerà la futura Pandina dalla piccola auto elettrica che dovrebbe precederla.