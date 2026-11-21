Il futuro di Lancia nei rally potrebbe essere meno compromesso di quanto lasci supporre l’ipotesi di un’interruzione totale delle attività sportive da parte di Stellantis. Un’indiscrezione del quotidiano Le Figaro, ripresa da Reuters, mette in discussione il programma di Peugeot nel WEC, così come quelli di Citroën e Opel in Formula E. Nel caso di Lancia, tuttavia, una parte dell’attività si basa sulla vendita di vetture a scuderie private. È proprio questo aspetto a lasciare aperta la porta alla prosecuzione dell’impegno agonistico, anche qualora il gruppo dovesse ridurre i propri investimenti diretti.



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Lancia: le Ypsilon dei clienti potrebbero mantenere una via aperta verso il Campionato del Mondo

Il modello è paragonabile a quello adottato da Škoda: una vettura competitiva spinge un maggior numero di team ad acquistarla e a schierarla in vari campionati, dalle competizioni nazionali fino al Campionato del Mondo. La Ypsilon Rally4 ha già trovato la sua collocazione, in particolare in Italia, dove ha permesso a numerosi equipaggi di prendere il via. Dal canto suo, la Ypsilon Rally2 HF Integrale ha conquistato il titolo Costruttori nel WRC2 fin dal suo primo anno di partecipazione. Si tratta di due programmi rivolti a tipologie di clientela distinte, ma entrambi dipendenti dalla capacità di mantenere le vetture a un livello competitivo.

Le vendite a clienti privati, unite al contributo degli sponsor, potrebbero concorrere a sostenere la presenza di Lancia nel Campionato del Mondo. Resta da vedere se tali risorse sarebbero sufficienti a coprire i costi di un programma ufficiale, dagli spostamenti allo sviluppo tecnico. Se da un lato le scuderie clienti possono continuare a far correre le vetture acquistate, l’aggiornamento della Rally2 e la fornitura di assistenza tecnica richiedono, da parte del marchio, personale e risorse. Una parte di questo lavoro viene gestita da Satory, culla delle Lancia da competizione, sede dalla quale sono attesi ulteriori dettagli in seguito ai confronti con i rappresentanti del personale.

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Alcune indicazioni sono emerse durante il salone Milano AutoClassica, nel corso di un incontro a cui ha partecipato Miki Biasion. Luca Martello, responsabile di Lancia Corse HF, ha precisato che i test di sviluppo della Rally2 non sono ancora iniziati. Nella stessa occasione, è stata confermata la prosecuzione del Trofeo. Tuttavia, il calendario per il 2027 e le risorse da destinare allo sviluppo restano subordinati al via libera del Gruppo.

Stellantis ha confermato la convocazione di riunioni straordinarie, mantenendo riservato l’ordine del giorno nel rispetto delle procedure di consultazione. Per quanto riguarda Lancia, gli interrogativi riguardano sia un’eventuale presenza ufficiale nel WRC2, sia il supporto ai team che gareggiano con le Ypsilon. Il calendario, l’assistenza ai clienti e il lavoro sulla Rally2 in vista del 2027 dipenderanno dai chiarimenti che verranno forniti a breve.