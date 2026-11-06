Alfa Romeo Stelvio, novembre 2026: sconti fino a 13.684 euro, promozioni su Diesel, Quadrifoglio e Luna Rossa

Alfa Romeo Stelvio affronta il mese di novembre 2026 appena iniziato con alcune interessanti promozioni con sconti fino a 13.684 euro. Le offerte riguardano la versione da 210 CV, la Luna Rossa e la Quadrifoglio da 520 CV, con finanziamento Stellantis Financial Services e contributo dei concessionari aderenti. La scadenza è il 30 novembre.

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Alfa Romeo Stelvio: le promozioni e le incognite sul futuro

La Sprint 2.2 Turbo Diesel passa da 62.850 a 52.139 euro, con un risparmio di 10.711 euro. Il piano prevede 13.697 euro d’anticipo, 47 rate da 449 euro e una rata finale di 24.620,30 euro. TAN fisso al 4,99% e TAEG al 5,98%.

Per la Luna Rossa il prezzo scende da 78.350 a 65.709 euro: lo sconto è di 12.641 euro. Servono 17.951 euro iniziali, 47 rate da 549 euro e un saldo finale di 30.789 euro. Il TAN resta al 4,99%, il TAEG è del 5,83%.

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La versione Quadrifoglio beneficia della riduzione più consistente, passando da 112.400 a 98.716 euro. È previsto un anticipo di 16.765 euro, seguito da 35 rate da 799 euro e una maxirata finale di 65.952,80 euro. Il TAN è del 4,99% e il TAEG del 5,63%, con il pacchetto “Complete Care Plus” incluso.

Con le promozioni il biscione spera di rilanciare le vendite di Stelvio. I dati europei indicano 2.869 immatricolazioni nei primi otto mesi del 2026, pari a una contrazione del 41,6%. Nel solo mese di agosto, le immatricolazioni sono state 202, il 34,8% in meno rispetto all’anno precedente.

Ricordiamo inoltre che al momento è confermato che la produzione dell’attuale generazione proseguirà fino alla fine del 2027. Questa rimane, al momento, la tempistica dichiarata, mentre non vi è stato alcun annuncio ufficiale riguardo al passaggio a un modello successore.

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Per la nuova generazione, non sono ancora stati definiti né il calendario di lancio né le specifiche tecniche definitive. Santo Ficili ha chiarito che i piani precedenti, che prevedevano esclusivamente modelli elettrici, sono stati abbandonati. Di recente interpellato sullo stato di avanzamento dello sviluppo degli eredi di Giulia e Stelvio, ha risposto: “No. Siamo in una fase di valutazione“.

Prima di approvare nuovi investimenti, il marchio deve analizzare la domanda di mercato, le opzioni relative ai propulsori e la sostenibilità economica. Non è stata annunciata alcuna data di presentazione né un piano produttivo definitivo per il futuro Stelvio.