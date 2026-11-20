Gli specchietti retrovisori si regolano manualmente e la plancia è priva di radio e di sistema di navigazione. Eppure, la Fiat Grande Panda Pop ha convinto Alain-Gabriel Verdevoye, che l’ha provata per Auto Infos. Il giornalista francese apprezza in particolare il comfort e la facilità di guida. La versione a benzina da 100 CV è commercializzata in Francia al prezzo di 15.900 euro, a cui si aggiunge un’imposta ambientale (malus) di 898 euro. La prova parte da un interrogativo concreto per chiunque debba fare i conti con il proprio budget: a cosa si rinuncia realmente scegliendo la Grande Panda più economica?

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Fiat Grande Panda Pop: le rinunce legate alla scelta della versione d’ingresso

L’allestimento Pop non prevede lo schermo centrale, la radio né la regolazione elettrica degli specchietti retrovisori. Fiat ha tuttavia mantenuto il climatizzatore, gli alzacristalli anteriori elettrici, la chiusura centralizzata automatica e il tergilunotto. All’esterno, i cerchi in acciaio nero rappresentano l’elemento distintivo più evidente rispetto alle altre versioni della Grande Panda. La silhouette spigolosa, che richiama la Panda del 1980, conserva tutto il suo carattere anche in questa variante. L’esemplare provato presentava la colorazione rossa di serie, una tinta che, secondo Verdevoye, le dona particolarmente.

All’interno, l’accostamento di blu, bianco e giallo conferisce all’abitacolo una vivacità superiore a quella di molte concorrenti. Il giornalista ha riscontrato uno spazio soddisfacente per un veicolo lungo 3,99 metri, con un accesso agevole e una posizione di guida facilmente regolabile. Osservando più da vicino, tuttavia, emergono i risparmi effettuati: alcune plastiche hanno un aspetto economico e gli oggetti scivolano all’interno dei vani portaoggetti, privi di un rivestimento in gomma. Inoltre, il segnale acustico dei sensori di parcheggio posteriori è risultato particolarmente invadente.

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È al volante che arriva la sorpresa. Il motore a benzina tre cilindri turbo da 100 CV, abbinato a un cambio manuale, si è rivelato più fluido e reattivo di quello della Citroën C3 che Verdevoye aveva provato in precedenza. Anche l’innesto delle marce gli è parso più agevole. Tuttavia, la rapportatura lunga del cambio costringe a scalare marcia frequentemente fuori dai centri abitati e in autostrada, dove, peraltro, il rumore del motore si fa sentire.

Durante la prova, la Fiat ha consumato in media 6 litri per 100 chilometri, un dato vicino a quello rilevato dal giornalista sulla Grande Panda ibrida a 48 volt. La Fiat presenta una taratura delle sospensioni più rigida rispetto a quella della C3, ma gli pneumatici con spalla alta, montati su cerchi da 16 pollici, assorbono bene le irregolarità del manto stradale.

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Verdevoye li ha giudicati più confortevoli rispetto agli pneumatici da 17 pollici che equipaggiavano la Grande Panda “La Prima” provata in precedenza. Ha inoltre apprezzato il sostegno offerto dai sedili e la precisione di guida, una volta presa confidenza con la leggerezza dello sterzo. Di contro, l’aderenza sul bagnato degli pneumatici montati sull’esemplare in prova si è rivelata meno convincente. Resta infine l’incognita sull’affidabilità del motore, un aspetto che il giornalista sottolinea richiamando alla mente i problemi riscontrati in passato sulla famiglia di propulsori PureTech.

Secondo il listino prezzi francese consultato da Auto Infos, la Grande Panda Pop viene proposta a 300 euro in meno rispetto alla Dacia Sandero Expression e a 490 euro in meno rispetto alla Citroën C3 dotata dello stesso motore. Tuttavia, l’applicazione dell’ecotassa (malus) porta il costo finale della Fiat a 16.798 euro. A parità di allestimento, la versione ibrida “Pop” risulta più costosa di 1.832 euro, tasse incluse per entrambi i modelli.

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È questo, dunque, il sovrapprezzo di cui tenere conto per chi fosse indeciso tra i due veicoli in Francia. Nella prova effettuata da Auto Infos, le rinunce previste nell’allestimento “Pop” si avvertono soprattutto in termini di dotazione di equipaggiamenti. Su strada, la versione entry-level si è dimostrata piuttosto confortevole e versatile, anche per tragitti extraurbani.