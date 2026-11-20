Alfa Romeo punta forte su BottegaFuoriserie, un progetto sviluppato insieme a Maserati che mira alla creazione di auto da collezione e personalizzazioni su misura. Nei prossimi anni, questo programma potrebbe dare vita a serie limitate, tirature molto ristrette e, verosimilmente, ad alcuni esemplari unici («one-off»). La 33 Stradale, prodotta in 33 unità, ha già dimostrato fin dove può spingersi il marchio del «Biscione» nel campo delle auto sportive su misura. La Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, dal canto suo, ha seguito una strada diversa: partendo da una berlina di serie, sono stati realizzati dieci esemplari dotati di un kit aerodinamico specifico e di dettagli ispirati al mondo della vela. Per il 2027 è attesa una nuova vettura sportiva in serie limitata.

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Alfa Romeo: il modello unico immaginato da Mike Mickey presenta quattro porte e uno stemma luminoso

È in questo contesto che si inserisce la creazione digitale indipendente di Mike Mickey, che immagina un esemplare unico, presentato su uno stand virtuale. La carrozzeria, di un rosso intenso, è caratterizzata da quattro porte, un lungo cofano e un tetto che si allunga verso la parte posteriore, nello stile di una coupé. Le maniglie delle porte a filo con la carrozzeria conferiscono grande pulizia alle fiancate, mentre i passaruota posteriori, ben pronunciati, accentuano la percezione della larghezza del veicolo

L’elemento che cattura immediatamente lo sguardo è lo stemma luminoso. La croce e il Biscione occupano quasi interamente il triangolo centrale, incorniciati da due gruppi ottici estremamente sottili. Più in basso, delle prese d’aria nere conferiscono maggiore ampiezza al frontale. Il logo Quadrifoglio sul parafango si illumina di verde, mentre i cerchi a cinque fori riprendono un design ben noto agli appassionati del marchio. Osservandola dal retro, si coglie meglio come il lunotto inclinato prolunghi la linea del tetto fino all’estremità della coda. I gruppi ottici orizzontali seguono la forma dei parafanghi, sovrastando un paraurti scolpito sui fianchi.

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Per Alfa Romeo, tuttavia, la priorità resta il rinnovamento della gamma di serie. Il prossimo passo sarà il SUV destinato a raccogliere l’eredità del Tonale; la sua presentazione è attesa entro la fine del 2027, con una commercializzazione prevista per l’inizio del 2028. Il modello si collocherà al confine tra i segmenti C e D e riprenderà alcuni stilemi del concept Cuorerosso.

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Il marchio sta inoltre lavorando a una compatta, pensata per occupare lo spazio lasciato vuoto dalla Giulietta. Nel frattempo, la Junior rimane il modello d’accesso, mentre le attuali Giulia e Stelvio continueranno a essere prodotte almeno fino alla fine del 2027. Per quanto riguarda le loro eredi, la casa del «Biscione» sta ancora valutando la strategia da adottare.