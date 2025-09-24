FIAT Grande Panda Hybrid presentata alla stampa portoghese a Lisbona

La nuova FIAT Grande Panda Hybrid è stata presentata alla stampa portoghese nel cuore di Lisbona, con diverse vetture in circolazione nei principali punti di interesse della città. La Grande Panda rappresenta il ritorno di FIAT nel segmento B, rafforzando l’impegno del marchio per una mobilità più accessibile, sostenibile e connessa.

Fiat Grande Panda Hybrid offre alle famiglie l’accesso alla mobilità elettrificata a un prezzo accessibile

Con prezzi a partire da meno di 19.000 euro, Fiat Grande Panda Hybrid democratizza l’accesso alla mobilità elettrificata per le famiglie portoghesi. Dotata del nuovo motore T-Gen3 da 110 CV, batteria agli ioni di litio da 48 V e cambio automatico eDCT, il modello consente il parcheggio e la guida urbana in modalità 100% elettrica, con frenata rigenerativa e maggiore efficienza.

Fiat Grande Panda Hybrid si distingue per il suo audace design italiano ed è disponibile in tre allestimenti: Pop, Icon e La Prima, pensati per diversi stili di vita. La piattaforma Smart Car multi-energia altamente flessibile di Stellantis supporta propulsori elettrificati e garantisce una guida fluida, efficiente e silenziosa.

La nuova Fiat Grande Panda Hybrid amplia l’offerta della gamma dopo il debutto della versione elettrica e l’arrivo della variante a benzina. La versione ibrida abbina un motore 1.2 turbo a 3 cilindri da 110 CV a una batteria da 48 V e al cambio automatico eDCT a 6 marce, garantendo una guida fluida e rilassata grazie alla filosofia “easy drive” di FIAT. Tra i vantaggi spiccano funzioni come e-launch, e-creeping ed e-parking, che permettono manovre a bassa velocità in modalità 100% elettrica, fino a 1 km e sotto i 30 km/h. Il Ciclo Miller contribuisce a ridurre i consumi e le emissioni di CO₂, unendo efficienza e rispetto ambientale. La gamma si completa con la Grande Panda Electric, da 320 km di autonomia WLTP, e la Grande Panda Benzina con cambio manuale a 6 marce. Tre allestimenti e sette colori vivaci offrono ampia possibilità di personalizzazione.